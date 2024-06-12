贺华吉以特使身份出席加沙局势会议 我国将继续提供人道援助

我国将继续向加沙地带受战争影响的平民提供更多人道主义援助，并再次在国际会议上呼吁冲突各方，立即实行人道主义停火。

外交部星期三（6月12日）发出文告说，我国驻巴勒斯坦民族权力机构非常驻代表贺华吉以外交部特使身份，参加了星期二（11日）在约旦首都安曼举行的讨论加沙局势的人道主义高级别会议，并提交声明。

这场紧急会议由约旦、埃及和联合国召开，针对加沙地带的人道主义危机，在国家元首和救援组织领导的层级，勾勒出可能采取的措施，并协调国际社会努力采取应对方案。

贺华吉在声明中说，希望这次会议能为建立更精简、更高效的加沙援助运送机制奠定基础，使更多能挽救生命的援助可以快速落实。

他也强调，新加坡将继续致力于向加沙提供更多人道主义援助，包括与国际伙伴合作，确保援助迅速有效送达。新加坡红十字会和慈援等非政府组织也正在制定计划，以继续提供食品和医疗援助，并协助正在进行的救援行动。

已向加沙受影响平民 提供三批人道主义援助

截至目前，我国官方已与埃及和约旦合作，向加沙受影响的平民提供了三批人道主义援助；今年3月，我国在约旦政府邀请下，在两周内向加沙空投了20多公吨食品，并在1月与法国合作派遣医疗队，帮助治疗巴勒斯坦伤员。国人也在非政府组织的筹款活动中，捐款超过1550万元。

贺华吉也说，我国再次呼吁立即实行人道主义停火，以及各方应允许加沙受影响平民获得紧急、安全和不受阻碍的人道主义援助。“我们继续呼吁立即安全无条件释放所有人质。我们希望这场已经持续太久的人道主义灾难能尽快结束。”

贺华吉重申，我国支持根据联合国安全理事会有关决议、通过谈判达成“两国方案”的立场，并指这是全面、公正和持久解决以哈冲突的唯一可行途径。