励基金为孩童提供运动平台 炼就“铁人”意志迎人生长跑

九岁时患上贝尔氏麻痹症，尤斯丽娜身心大受打击，连说话都十分痛苦，以为将一辈子受病痛折磨。所幸她在教师的鼓励下参加运动项目，让她卸下担忧和烦恼，也帮助她重拾信心，勇往直前。

新加坡体育理事会属下的体育关怀与励基金合作推出的“体育关怀—励基金多项运动项目”（SportCares – Li Foundation Multi Sport Programme，简称SLFMSP）星期三（6月12日）举办运动比赛，包括年度的铁人两项以及首次举行的铁人三项赛事，旨在为较弱势背景的孩童和青年提供接触体育活动的平台。

比赛共迎来了来自MIJ特需教育中心（My Inspiring Journey Hub）、北烁学校（NorthLight School），以及7oaks学生托管中心的七岁至16岁学生，参与赛跑、游泳及骑车的运动项目。

12岁的尤斯丽娜（Yusrina Kamila）约三年前确诊贝尔氏麻痹症（Bell’s palsy），导致面部受影响，自信心因此受创，会戴口罩来掩饰症状。

小学三年级时，尤斯丽娜从7oaks学生托管中心的教师口中得知SLFMSP后参加了项目。这个项目让她能以有趣和好玩的方式锻炼身心、也能帮助她分散注意力，不过度担心身体的症状，有助于良好康复。

她受访时说：“我不会在运动的时候想那么多，只会一边锻炼一边享受。训练过程中，我变得更有自信，忘掉病症。”

另一名参与运动比赛的则是北烁学校田径队一员的林恩妃（16岁）。她坦言，她习惯独来独往，讨厌跑步，也没有什么动力，因此一度想过离开田径队。

但在教师的不断鼓励和帮助下，林恩妃决定参加项目，这是她让自己蜕变的一个平台和机会。

参加项目后，林恩妃逐渐看见了自己的改变，甚至开始享受长跑的过程。“除了体力增强，我的心态有了变化，包括知道只要下定决心就一定能做到。”

这个联合项目自2019年推出以来，已有超过500名学生参加。

励基金星期三在活动现场为项目捐赠了50万元，承诺在接下来五年继续支持项目，这是励基金在联合项目启动以来捐出的最大笔款项。新加坡团队基金会（One Team Singapore Fund）将提供一元对一元的资金赞助。

陈伟坚：体育是重塑人生的平台

新加坡体育理事会体育发展部门司长陈伟坚解释，因意识到一些弱势背景或有特殊需求的儿童和青年，缺乏接触体育方面的机会，项目希望为他们提供一个平台去接触跑步、游泳和骑自行车等基本体育活动。

他说，团队是通过与社会服务伙伴的紧密合作，来招募合适的学生加入项目。

除了增强学生的信心及对体育的兴趣，陈伟坚强调体育是重塑人生的平台。对学生而言，每学习一项新技能，都是一次新的挑战。他们能通过体育，在生活中加强适应能力，之后遇到挑战时也就能顺利克服。