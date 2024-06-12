涉偷车还拒捕 23岁涉毒男子落网被控

23岁男子涉嫌触犯偷车和毒品相关罪行，在组屋停车场被巡逻警员捉个正着。男子试图开车逃逸还拒捕，被众警员合力制伏，落网后已被控上法庭。

这起事件发生在星期天（6月9日）早上约8时25分，地点是宏茂桥6道第645座组屋一带。

根据社交媒体流传的视频，两名警员在组屋的露天停车场，试图从一辆灰色汽车的驾驶座中拽出一名男子，尽管数次发出口头警告要求男子配合下车，男子仍不肯就范。拉扯过程持续数分钟，多名警员后来到场支援，合力制伏男子。

视频画面显示，男子之后被警员指示坐在地上，并交出手机。男子看似神情恍惚，被警员拷上手铐前还试图挣扎。

新加坡警察部队星期三（12日）发文告说，警员案发时正在宏茂桥6道第645座组屋巡逻，新一代快速应急警车的自动车牌识别（Automatic Number Plate Recognition，简称ANPR）系统，侦测到一辆遭偷窃的汽车。

根据早前报道，自动车牌识别系统若扫描到可疑车牌，会通过警车内的综合仪表板发出警报，并以红色字幕通知警员，协助警员快速找出车子，加强执法力度。

案发时，自动车牌识别系统向巡逻警车发出警示，警员于是在涉事汽车前停下调查。

涉案男子眼见警员趋前，试图启动引擎逃逸，并且拒绝被逮捕。他随后落网，被指涉及偷车和毒品相关罪名。

根据法庭控状，被告马塔纳库玛尔（Mathanakumaar）已在星期一（10日）被控上法庭，面对一项偷车罪名。控状指被告于上星期二（4日）晚上从榜鹅临谷坪（Edgedale Plains）第109座组屋的多层停车场，偷走一辆万事达（Mazda）汽车。

根据刑事法典第379A节条文下，偷车一旦罪成，被告可被判坐牢最长七年和罚款。

被告目前还押兀兰警署，案展6月14日过堂。

警方说，男子可能还涉及其他数起案件，警方调查还在进行中。