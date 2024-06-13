理科生文艺转身 大学讲课还教古琴

曾经就读传统英校，一路都是理科学生，甚至在国立教育学院入学时都是数学专业，他最终却凭借对文学的满心热忱取得文学博士学位，成为华文和文学讲师。

在网页上输入邱克恩博士的名字，会发现他“身兼数职”，在新加坡国立大学、南洋理工大学，以及国立教育学院都是兼职讲师，甚至还在音乐学校教授古琴。

但在大学之前，他一直都是理科生。在传统英校上课，尽管学校没有提供相关课程，他还是对于古典文学和文化兴趣满满。

“小时候我对历史剧、连环画比较感兴趣。后来可能还受到哥哥的影响，他念华中，他读诗背诗的时候，我就听着很有兴趣。我本来在NIE（国立教育学院）的数学专业，我是自己要求跨系的。”

对于“跨系之路”，邱克恩坦言，跨学科的时候课业很重，身边人也曾经反对，可是兴趣促使他坚持，努力之后最终考获文学荣誉学位。

毕业之后，他先成为中学华文教师，对古典文学文化的兴趣却不减，后续挤出时间兼职攻读了硕士，之后入学华东师范大学，取得了博士学位。

对于文学和文化的探索，他不拘泥于书本理论知识。在大二偶然接触到了古琴，他自此开始近20年的研习之路，近几年也开始兼职教授古琴。

对于欣赏古琴的人可能不多的问题，邱克恩认为：“可能因为古琴不是一种适合表演的乐器。有个说法叫古琴悦心不悦耳，它的旋律很难抓，讲究一个心法，弹琴反映的是自己的内心，这是悦心的哲学。”

跟随本心 全职做人兼职教书

不论是弹琴、教书，还是做喜欢的研究，他一直都跟随本心。谈及数个“兼职”，邱克恩说：“每当别人问我，你到底是做什么工作的，我会说我是全职做人，兼职教书。”这样的心态，让他一直保持积极的生活态度。