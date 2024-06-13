社企结合服装秀与垃圾回收 赋予废弃物新生命　

为配合星期三（6月12日）拉开帷幕的“绿动新加坡”，本地社企与环保团体邀请公众穿上用废弃材料升级改造而成的服装，一起走入邻里社区清理垃圾，共同打造更清洁的新加坡。

由非盈利社区义工组织Stridy与可持续服装网店Vintagewknd合作举办的“垃圾时装周”（Trashion Week），将于本月15日和22日分别在东海岸公园和哈芝巷举行。这个将回收垃圾与服装设计相结合的活动，希望通过一同捡垃圾的方式，让参与者认识到我国垃圾回收的挑战。

负责领导Stridy社区项目的亚西尔（Yasser Amin，28岁）说：“一般人会觉得新加坡很干净，不用自己动手捡垃圾，但如果我们看一下组屋区的街道，不难发现时常会有乱丢垃圾的现象。”

Stridy主要通过创建应用以及在社媒平台Instagram上向公众宣传环保意识，他们与社区合作，清除在邻里街道、学校等公共场所和生活空间的垃圾。至今团队已清理将近7000公斤的垃圾。

回收贝壳 为海底生物打造蚝礁生态系统

另一个“绿动新加坡”的项目是荷兰工程和咨询公司Witteveen+Bos首次在我国推出的“活海堤”（Living Seawalls）。这个项目利用回收的贝壳为海底生物重新打造一个蚝礁生态系统，获得新加坡生态基金（SG Eco Fund）支持。

公司与酒店和餐馆合作，收集顾客食用后的生蚝空壳，经过清洗后装进网袋，再把袋子固定在设于海岸的支柱上。袋子则是由马铃薯废料替代塑料制成，不会对海洋环境造成污染。

之后，幼蚝和小螃蟹就能依附在装有蚝壳的网袋上生长，同时也能成为其他海洋生物的栖息地，从而打造一个健康的海洋生态系统，并以此探索在本地养殖人工蚝的可持续性。

公司创办人横山由纪惠（Yukie Yokoyama）受访时说：“这一袋空蚝壳不像一般扁平的海堤，而是立体有生命的海堤，就像是为不同的海洋生物打造了一座组屋，可以促进海底多元的生态环境，维持海洋系统的可持续性。”

她指出，这样也能减少酒店所制造的垃圾，有些酒店也会鼓励顾客自行分类和回收食用后的壳类，提高他们对海洋可持续性的意识。