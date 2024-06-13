逾5000食客不归还托盘餐具收警告信 九人重罚被罚款

去年6月1日起，执法人员在小贩中心、咖啡店和食阁记下不归还托盘和餐具的食客个人资料。至今共有5000多名初犯的食客收到书面警告，九人因重犯而被罚款。

配合绿动新加坡（Go Green SG）星期三（6月12日）正式推介，国家环境局与新加坡食品局发文告，说明本地食客归还托盘和餐具的情况。

政府从2021年9月1日起，在小贩中心推行强制食客归还托盘和餐具的规定，并从隔年1月1日开始，在咖啡店和食阁落实同样的规定。当局去年6月1日加强执法，没有归还托盘的初犯者不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者则会被罚款或控上法庭。

多数食客主动清理餐桌垃圾 归还托盘餐具

环境局和食品局说，绝大多数食客会主动清理餐桌上的垃圾，并归还托盘和餐具。当违规的食客被要求清理垃圾和归还托盘时，他们也会配合。

今年4月，小贩中心的托盘和餐具平均回收率（Tray and Crockery Return Rate，简称TCRR）为93%，远高于2021年8月的65%。2022年12月，咖啡店和食阁的平均回收率，达到90%。

许多小贩中心的表现出色，例如芬维尔小贩中心与巴刹、马吉街（Market Street）熟食中心，以及忠邦巴刹与熟食中心，平均TCRR达到98%。

文告指出，当局加强执法是为了确保大多数人保持归还托盘和餐具的良好习惯，不受少数害群之马的影响。

“我们不会对无法清理桌子的人，例如体弱多病的老人、残障人士或儿童，采取执法行动。如果他们有家庭成员或同伴在场，应协助他们清理桌子。”

当局也会与小贩协会、市镇理事会、业者和清洁承包商合作，进一步改善归还情况，方便人们看到和使用归还架，以及确保小贩中心有足够的座位，不因为归还架的设置而影响食客。

例如，把使用次数较少的归还架，移到人们更常用的回收处，或是在需要时使用手推车，作为额外的托盘和餐具回收处。清洁工人也会继续负责清理归还架、擦桌子，确保用餐环境清洁卫生。

王瑞杰：公共卫生是宜居家园的基础

副总理王瑞杰星期三为绿动新加坡主持推介。他致辞时说，公共卫生是宜居家园的基础，每个人都有责任为打造清洁、绿色和可持续的新加坡尽一分力。

王瑞杰指出，我国将继续通过执法、基础设施和公共教育，促进良好的卫生习惯。“我们必须记得，我们的每一个行为都很重要。我们可以制造脏乱，也可以协助清理脏乱。”

根据新加坡管理大学最新发布的公共环境清洁满意度调查，94%的新加坡人对公共卫生的整体水平感到满意，达到2019年以来的最高水平。然而，一些痛点仍然存在，比如大型公共活动出现乱扔垃圾的现象，咖啡店和小贩中心的公共厕所很肮脏。