绿动新加坡推出逾360个活动 鼓励全民保持良好卫生习惯

配合“公共卫生年”的主题，政府机构、私人企业和民间组织将展开合作，在为期一个月的“绿动新加坡”期间，为公众举办超过360项活动，如学习之旅和研讨会等，鼓励全民保持良好的卫生习惯。

这些活动包括：参观国家食品科学中心，了解新加坡食品局的科学家，如何应对食品安全挑战；走访不同市镇，看看国家环境局人员如何监控垃圾管理，以有效控制老鼠等疾病媒介；以及参观义顺邻里公园的空气质量监测站，观察当局如何监测全岛不同地区的空气品质。

去年逾7万人参加绿动新加坡

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，星期三（6月12日）在绿动新加坡的推介活动上说：“绿动新加坡去年共有超过7万人参加，值得高兴的是，许多民众都反映说，他们通过活动对环境可持续发展和社会责任有了深刻认识。”

他说，今年的活动比去年更多样化和丰富，特别安排在学校假期举行，目的是吸引更多家长和孩子共同参与，借此培养下一代的环保意识。

马炎庆也是公厕工作小组的联合主席。他指出，小组目前已举行会议，积极探讨多个问题，包括公厕的设计和维修，以及如何让清洁公司和公众更好地维持厕所清洁。

本月推出清洁与绿化新加坡活动 展示保持我国清洁幕后工作

配合绿动新加坡，环境局这个月将推出清洁与绿化新加坡（Clean & Green Singapore）活动，展示保持我国清洁的幕后工作。例如，公众有机会观察抓垃圾虫的执法行动，以及体验皮划艇捡垃圾等活动。

新加坡自然协会也会在乌敏岛森林和盘沙水道（Sungei Pang Sua）的红树林举办清理活动。公众可浏览www.gogreen.gov.sg，查看更多绿动新加坡的活动并报名参加。