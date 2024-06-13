大选何时举行 黄总理：人们可根据活动行程推测

今年的亚细安峰会将于10月举行，11月则有亚太经合组织峰会及二十国集团峰会两场重要的国际会议。对于全国大选会否在今年内举行，黄循财总理说，这些会议日期是公开的，人们能知道他几时不在本地，大家可以自行推测。

到马来西亚进行介绍访问的黄总理，星期三（6月12日）在结束行程后，接受本地媒体采访时，没有正面回答有关大选会在何时举行的问题，但在字里行间透露，选区范围检讨委员会尚未成立。

他笑说，国际会议举行的日期是公开的，人们已经能够标出他哪些日子会比较忙，哪些时候不在本地，又有哪些时候会在，所以大家可以凭此推测。

“当我们认为时机成熟了，决定举行大选时，人们就会知道了。选区范围检讨委员会也是一样的，当它最终成立时，并且完成任务后，人们也会知道，到时所有人就会为选举做好准备。”

还有许多国内外事务须完成

不过黄总理也提到，就目前而言，无论是国内议程或是外交事务，他还有许多工作须完成。

选举局星期三回复《联合早报》询问时证实，委员会还未成立。

第44届和45届亚细安峰会今年10月6日至11日在老挝举行；亚太经合组织（APEC）峰会11月10日至16日在秘鲁举行；同月18日至19日，二十国集团峰会在巴西召开。

新加坡虽然不是二十国集团成员，但是作为“全球治理小组”（Global Governance Group，简称3G）召集国，我国从2010年起，几乎每年都受邀出席二十国集团峰会。

选区范围检讨委员会的成立是大选逼近的重要指标，上一届2020年大选，从委员会成立到报告公布相隔七个月，报告公布至投票日隔四个月；2015年大选，则各间隔约两个月。

这是黄总理上个月中接任我国总理后首次出访，他星期二（11日）赴文莱访问，星期三续程前往马来西亚。他也计划在近期内访问其他东南亚国家。

黄循财总理（左）说，东南亚国家的领导人，虽然多数他之前都见过，不过以总理身份再次与他们会面是重要的，因为这样才能打好关系，为往后的双边关系定调。他在访问马来西亚期间，与马国首相安华（右）会晤。（海峡时报）

我国是小国不能只专注国内 须持续加强与伙伴关系

黄总理在约20分钟的总结访问中，数次强调外交的重要性。他说，这些国家的领导人大多数他之前都见过，不过以总理身份再次与他们会面是重要的，因为这样才能打好关系，为往后的双边关系定调。

他说，当他还是一名公务员时，许多公务员都认为对外接触是外交部的工作，他们只须专注于国内事务。如今，每个政府部门都有各自的国际关系部和对外接触策略，因为它们须推进自己的事项、向他国学习，并同时建立伙伴关系。

“我们不是大国，没有大到可以只专注于国内事务。我们是小国，现实情况是，我们并非在真空的环境中运作，须持续不断地想方设法加强与伙伴的关系，建立联系，并在海外推进我国利益，扩大我国运作的空间，以造福人民。这在新的国际环境中尤其重要，也是我身为总理要继续做的事。”