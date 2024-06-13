环评报告：克兰芝蓄水池太阳能项目 多管齐下降低环境影响

规划中的克兰芝蓄水池大型浮动太阳能光伏系统，将通过选址、设计，以及各种施工管理措施，把对环境影响降至最低。

该项目的环境影响评估报告由环境资源管理公司（Environmental Resources Management，简称ERM）在2020年到2023年间进行和完成，期间通过与环保组织合作，对区域内的动植物数量、栖息环境、水质等各类指标进行系统调查。

环评报告显示，克兰芝蓄水池内目前有包括小燕鸥（little tern）、紫鹭（purple heron）、白翅燕鸥（white-winged tern）等濒危物种在内的10余种鸟类。

为了降低对动植物的影响，该项目被规划在克兰芝湿地、双溪布洛湿地、双溪加株森林等生态区之外。项目还规定，浮动太阳能板和蓄水池西部水岸之间必须腾出50米，以确保鸟类的栖息、觅食和活动空间；太阳能电池板的安装还将避开鸟类经常觅食的区域，这也有助缓解因光线不足、风力、热量等变化，导致水质受负面影响。

另外，大型太阳能光伏板被分成较小集群，划出一个30至40米的通道，让民防部队紧急救援船只等能够通行。

施工方面，将尽量避开日出和日落时段，控制照明设施的使用数量和时长，并在施工期间进行对环境的定期视察，以及时发现工程对周边的影响。一旦发现生物多样性有下降趋势，将通过与政府部门紧密合作，进行及时检讨。

克兰芝蓄水池水质 仍然达到公用局标准

公用事业局受询时指出，克兰芝蓄水池的面积足以容纳一个发电能力至少100兆峰瓦的太阳能光伏设施。环评报告结果显示，通过合理的规划和措施，克兰芝蓄水池水质可以在太阳能设施建成后仍然达到公用局的标准。在项目施工和运营期间，公用局会和相关各方紧密协作，确保水质安全。