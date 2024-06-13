李显龙资政：包容他族是本地华族宝贵文化

新加坡是世界上唯一华人占多数，却保持多元种族、多元宗教，人人平等的社会，没有因为华人居多就顺理成章地以华族文化作为新加坡文化。本地华人也接受和尊重其他种族和文化，同时不断和各大种族相互交流。

国务资政李显龙星期三（6月12日）在新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会联办，向他致敬的晚宴上发言时说，建立在多元文化环境中的新加坡华族文化是非常宝贵的，也是新加坡华人的特征之一。

李显龙今年5月15日卸下总理重任，交棒给总理兼财政部长黄循财。本地华社有在总理卸任后举办致敬晚宴的传统，星期三的晚宴在新达城会展中心举行，感谢李显龙过去20年主政时，尽心尽力为国服务。出席晚宴的华社代表超过1400人。

代总理颜金勇、副总理王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、荣誉国务资政吴作栋、环境及水源部长傅海燕、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、国会议长谢健平、多名前部长和国会议员，以及李显龙夫人何晶，都出席了晚宴。

李显龙也强调，所有新加坡人都应该以国家利益为首要考量，虽然新加坡华人跟其他各地的华人属于同个种族，一些华人也觉得所有华人都是龙的传人，就会理所当然地理解和支持中国的立场，但本地人必须牢记，自己首先是新加坡人。

李显龙说：“新加坡有自己的利益考量，也有自己要维护的立场，对一位新加坡人来说，这样的心态是很自然的，也是应有的。”

在谈到新加坡的特征时，他指出在文化层面上，新加坡融贯中西，也深受东南亚文化影响，从而形成具有本土特色的华族文化。

华社为国家做出巨大贡献

他多次肯定本地华社对国家的贡献，包括在当年的金融危机和近年的冠病疫情中，以大局为重积极配合政府一起渡过难关；以及在新加坡脱离殖民统治、成为自治邦、与马来西亚合并以及最终独立的过程中，作为重要的支柱，让新加坡从第三世界国家发展成第一世界国家。

在接纳新移民方面，华社组织是帮助新移民融入本地社会，帮助他们产生对本地华人独特的身份认同与归属感的重要桥梁，这对促进我国凝聚力是非常重要的。

李显龙也说，新移民为我国经济注入活力，让本地文化更加丰富多元。

此外，华社组织向来对我国的文化发展贡献巨大，宗乡总会、各个会馆，以及华文媒体，一直都坚守着发扬和传承文化的使命，努力吸引年轻人加入他们的行列。

李显龙指出，政府一向来重视母语教育，从多方面着手让学生保持对母语以及华族文化的兴趣，通过这些年的努力，让如今年轻一代对本地华人在多元种族社会里的地位和角色，有了更深一层的认识，也更积极发扬本地独特的华族文化。

李资政：有信心新加坡华族文化生生不息

李显龙说：“我们有理由对华族语言和文化的传承有把握。我相信只要我们多管齐下，再接再厉，就能够让华族文化生生不息，让新加坡的文化底蕴更加深厚。”

他相信，只要华社团结一致，继续与政府紧密合作，就能继续乘风破浪，勇往直前。

李显龙在结束长达13分钟的演讲时，也呼吁大家全力支持黄循财总理与团队，一起携手前进，打造更美好的新加坡。

国务资政李显龙（前排中）在晚宴上同宗乡总会会长蔡其生（前排右）、中华总商会会长高泉庆（前排左）一起演唱经典新谣歌曲《细水长流》。（谢智扬摄）

新加坡华乐团、新加坡舞蹈剧场在晚宴呈献表演，展现新加坡华族文化的魅力。李显龙也在晚宴结束前，同宗乡总会会长蔡其生和中华总商会会长高泉庆一起，演唱经典新谣歌曲《细水长流》。