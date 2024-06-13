安华：马国明年接任亚细安轮值主席国 应对缅甸问题是优先事项

马来西亚明年接任亚细安轮值主席国，马国首相安华强调，推动缅甸落实五点共识，将是亚细安的优先事项。

在星期三（6月12日）的联合记者会上，有媒体询问安华有关马国明年接任轮值主席的问题。

安华说，亚细安各国可以一起努力应对缅甸问题。但他也坦言，“事情并不那么简单，如果能在五点共识的明确承诺下进行接触，就再好不过了”。

缅甸军方2021年2月发动政变以来，国内局势陷入动荡，不少民众流离失所。同年4月，缅甸军方领袖敏昂莱与亚细安达成五点共识，包括同意停止暴力镇压、与相关各方展开建设性对话等，但缅军政府迟迟没有落实五点共识。

安华说，亚细安目前已经就如何应对新的挑战，例如数码、能源转型或可再生能源等方面，达成一定的共识。

黄循财：亚细安将发展成为一个更强大、更一体化的共同体

黄循财总理则说，新加坡相信到时在马国和安华的带领下，亚细安将进一步发展成为一个更强大、更一体化的共同体，并深化亚细安与外部对话伙伴的关系。“新加坡将全力支持马拉西亚担任亚细安轮值主席，我们希望能携手合作，为亚细安未来10年至20年制定一个雄心勃勃、具有前瞻性的议程。”

黄总理也谈到南中国海局势，并强调虽然不是所有亚细安国家都是南中国海主权声索国，但亚细安各国都希望维护南中国海和平稳定，而新加坡作为亚细安成员国，将继续主张和平解决争端、航行自由和国际法。

“新加坡不是南中国海主权声索国。但我相信所有亚细安国家都会关注航行和飞行自由，并要以符合国际法的方式和平解决这些争端，而不是导致事态升级，或做出任何可能导致误判或冲突的事情。”

南中国海主权纠纷由来已久，中国大陆、台湾、马来西亚、菲律宾、越南和汶莱都声索南中国海全部或部分主权权益。