《联合早报》为华社晚宴特制视频 向李显龙资政致敬

陈可扬

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发布 / 2024年6月13日 12:38 AM
《联合早报》作为华社的一分子，特地制作视频向5月15日卸下总理重责的国务资政李显龙致敬。视频星期三（6月12日）晚上在新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会联办的致敬晚宴上播出。（谢智扬摄）
《联合早报》作为华社的一分子，特地制作视频向5月15日卸下总理重责的国务资政李显龙致敬。视频星期三（6月12日）晚上在新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会联办的致敬晚宴上播出。（谢智扬摄）

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从南洋女中附小到公教中学高中毕业，国务资政李显龙一共上了12年的华校，得到中华文化的滋养。他也身体力行，回报华社与国家，彰显饮水思源的华人传统价值观与精神。

新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会星期三（6月12日）在新达城会展中心四楼举行千人晚宴，向5月15日卸下总理重责的国务资政李显龙致敬。作为华社的一分子，《联合早报》特地制作视频在晚宴上播出，回顾李显龙担任总理期间对华社和华族文化的关切与贡献。

视频提到，李显龙为新加坡奉献了他最美好的青春，以智慧与担当守护这个岛国，光耀这座城市，“华社以他为傲”。

李显龙今年5月1日在全国职工总会举办的劳动节集会上，最后一次以总理身份发表重要演讲。他对自己多年前选择公共服务这条路表示庆幸，由衷感谢这些年对他信任与支持的人民，并强忍泪水向台下深深鞠躬。这些动人的画面都收录在视频中。

宗乡总会会长蔡其生致辞时说，李显龙担任我国第三任总理的20年间，新加坡把握住繁荣发展的机会，取得了非凡的成就，成为一个开放、包容的社会，还打造了富有竞争力的经济体系。

他从四个方面阐述李显龙对华社的贡献，即全力推动本地华族文化的发展、为推广华文华语设立可持续的机制与动力、鼓励培养双语双文化人才，以及促进政府与民间的双向互动。

蔡其生：宗乡总会将继续为社会融合贡献力量

蔡其生说：“在这种双向互动中，宗乡总会扮演了积极的角色，成为华社和政府之间的纽带。我们将继续秉持这项使命，推动华族文化和宗乡会馆的传承与发展，为社会的多元融合、和谐发展贡献我们的力量。”

中华总商会会长高泉庆在发言中则盛赞李显龙从政40年鞠躬尽瘁，为新加坡的发展全力奉献。

高泉庆：希望李显龙接下来继续启发华社

他也指出，李显龙对“老华校生”的身份非常自豪，平日喜欢阅读华文报、爱听新谣歌曲，也担任多个华社团体的赞助人，对中华文化和新加坡华族文化有着非常深厚的浸濡与认识，他希望李显龙接下来还能继续给华社启发与指导。 

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生（左）和新加坡中华总商会会长高泉庆（右）星期三晚上在向国务资政李显龙致敬的晚宴上，将103岁本地书画家林子平的书法“惠我无疆”赠送给李显龙。（谢智扬摄）

晚宴主办方也向李显龙赠送103岁本地书画家林子平的书法作品“惠我无疆”作为纪念。“惠我无疆”出自中国第一部诗歌总集《诗经》中的《周颂》，意思是给予全国无限量的恩惠。

星期三晚宴的菜名也颇具心思，分别是拼盘“融合为一”、鲍鱼鸡汤“和衷共济”、海鲜双拼“放眼四海”、炸鸡“生机勃勃”、蔬菜与炒饭“宁静致远”，以及甜汤“细水长流”。“和衷共济”和“放眼四海”分别是挂在宗乡总会和中华总商会的匾额。

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