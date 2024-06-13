《联合早报》为华社晚宴特制视频 向李显龙资政致敬

从南洋女中附小到公教中学高中毕业，国务资政李显龙一共上了12年的华校，得到中华文化的滋养。他也身体力行，回报华社与国家，彰显饮水思源的华人传统价值观与精神。

新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会星期三（6月12日）在新达城会展中心四楼举行千人晚宴，向5月15日卸下总理重责的国务资政李显龙致敬。作为华社的一分子，《联合早报》特地制作视频在晚宴上播出，回顾李显龙担任总理期间对华社和华族文化的关切与贡献。

视频提到，李显龙为新加坡奉献了他最美好的青春，以智慧与担当守护这个岛国，光耀这座城市，“华社以他为傲”。

李显龙今年5月1日在全国职工总会举办的劳动节集会上，最后一次以总理身份发表重要演讲。他对自己多年前选择公共服务这条路表示庆幸，由衷感谢这些年对他信任与支持的人民，并强忍泪水向台下深深鞠躬。这些动人的画面都收录在视频中。

宗乡总会会长蔡其生致辞时说，李显龙担任我国第三任总理的20年间，新加坡把握住繁荣发展的机会，取得了非凡的成就，成为一个开放、包容的社会，还打造了富有竞争力的经济体系。

他从四个方面阐述李显龙对华社的贡献，即全力推动本地华族文化的发展、为推广华文华语设立可持续的机制与动力、鼓励培养双语双文化人才，以及促进政府与民间的双向互动。

蔡其生：宗乡总会将继续为社会融合贡献力量

蔡其生说：“在这种双向互动中，宗乡总会扮演了积极的角色，成为华社和政府之间的纽带。我们将继续秉持这项使命，推动华族文化和宗乡会馆的传承与发展，为社会的多元融合、和谐发展贡献我们的力量。”

中华总商会会长高泉庆在发言中则盛赞李显龙从政40年鞠躬尽瘁，为新加坡的发展全力奉献。

高泉庆：希望李显龙接下来继续启发华社

他也指出，李显龙对“老华校生”的身份非常自豪，平日喜欢阅读华文报、爱听新谣歌曲，也担任多个华社团体的赞助人，对中华文化和新加坡华族文化有着非常深厚的浸濡与认识，他希望李显龙接下来还能继续给华社启发与指导。

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生（左）和新加坡中华总商会会长高泉庆（右）星期三晚上在向国务资政李显龙致敬的晚宴上，将103岁本地书画家林子平的书法“惠我无疆”赠送给李显龙。（谢智扬摄）

晚宴主办方也向李显龙赠送103岁本地书画家林子平的书法作品“惠我无疆”作为纪念。“惠我无疆”出自中国第一部诗歌总集《诗经》中的《周颂》，意思是给予全国无限量的恩惠。

星期三晚宴的菜名也颇具心思，分别是拼盘“融合为一”、鲍鱼鸡汤“和衷共济”、海鲜双拼“放眼四海”、炸鸡“生机勃勃”、蔬菜与炒饭“宁静致远”，以及甜汤“细水长流”。“和衷共济”和“放眼四海”分别是挂在宗乡总会和中华总商会的匾额。