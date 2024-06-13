黄总理会见安华 新马将全力维持发展合作不受分歧影响

新加坡和马来西亚是关系密切的朋友和邻居，即使遇到问题，都不应影响两国整体关系和探索新合作领域。黄循财总理承诺，新马会尽最大努力合力解决问题。马国首相安华则希望通过友好处理分歧，向区域和全球展示好邻居相处的模式。

黄循财总理说：“无论我们在这些课题上有什么分歧，都不应该影响或左右我们如何对待两国的整体关系，更不应该妨碍两国探索新合作领域的可能。”

在马国访问的黄循财，星期三（6月12日）在布城的首相官邸与安华会面和共进午餐，两名领导人在之后举行的联合记者会上，都对化解双边分歧展现出积极态度。

黄总理在致开场辞时透露，他与安华针对空域、水供和海域划界等悬而未解的双边问题，进行了“坦诚且富有成效”的讨论。他们也同意为两国官员制定战略方向，以推进讨论，并在今年的第11届新马领导人非正式峰会上总结进展。

“尽管课题复杂，可能需要一些时间来解决，但我们会尽全力，以能够确保两国关系持续蓬勃发展的方式处理。”

安华：年底非正式峰会前 望能解决双边问题

问及是否已为解决问题划定时间表，也是财政部长的安华说，会要求属下尽快且尽可能解决问题，遇到任何困难就往上呈报，他希望可以在年底的非正式峰会前解决。安华说，这些问题都是必须解决的，不可能回避。

“我有这样的雄心，希望能够向区域，甚至是全球展现好邻居应该如何相处，所以我期望可以达成友好的解决方案。”

水供和飞航情报区等都是长期存在的问题，是否可能在今年内顺利解决，黄循财在过后的总结访问中回答《联合早报》提问时说，前总理、国务资政李显龙原本希望能在交棒前解决这些问题，虽然未能如愿，但他在去年的非正式峰会上，已经与安华讨论好要怎么处理个别课题。

黄循财认为，即便不能在峰会举行前解决，只要可以消除一些分歧，并找出有待解决的关键事项，这仍是很好的结果。

两国早前预计会在今年的非正式峰会上，公布更多有关柔新经济特区的详情。

就此，黄循财在记者会上提到，如果两国可以针对推进经济特区做出良好规划，以及明确一致的政策，加上兴建中的新柔地铁，必定能够为两国和两国人民带来许多经济利益。

黄循财5月15日出任我国总理后，安华是第一名来电祝贺的外国领导人，他当时也邀请黄总理尽快访马。安华在联合记者会上赞黄循财为人“坦率、亲和”，觉得两人可以成为好朋友。

黄循财说，他目前最关注的是人际关系，尤其是在领导人之间，他要先与安华建立良好关系，有了互信就能完成许多事情。

黄总理已于星期三结束访问，回返新加坡。