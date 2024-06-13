要求绕远路被拒 乘客爆粗司机报警

男子搭私召车，疑想避开电子收费闸门，要求司机绕远路，司机不肯并拒载，双方爆发冲突。司机不满乘客爆粗口，当场报警。

私召车司机吴先生（52岁）向《新明日报》申诉，指他上星期五（6月7日）早上8时许，在宏茂桥4道第626座组屋接载一名年轻男乘客，对方当时是要到加冷段（Kallang Sector）一带的新能源集团（SP Group）大厦。

他指出，男乘客上车后，要求行驶碧山－布莱德－实龙岗的路段，与Grab应用的定位系统所提供的路线差了好一段路。

“原本的路线是走中央快速公路（CTE），我猜测他是要避开公路电子收费（ERP），毕竟他提供的路线绕了一大圈，慢了10多分钟。”

吴先生说，他向对方解释说路线太远后，对方还称“无所谓”，指自己要“消磨时间”。

“对司机来说，时间就是金钱，我觉得他的要求不合理，就提议他取消订单。当时，我开了大约一公里远，准备放他下车，没想他却开始爆粗口。”

他强调，为了避免冲突升级，自己立即致电公司寻求协助，请接线员帮忙取消订单。“他拒绝下车，一直骂我说顾客永远都是对的，顾客有权利选择路线。由于僵持不下，我只好报警处理。”

警方受询时证实，接获相关报案。

完整报道，请翻阅2024年6月13日的《新明日报》。