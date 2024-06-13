《联合早报》成语填字游戏 邀你闯关成为“成语状元”

你知道的成语有多少？你的反应有多快？不如来《联合早报》的填字游戏自我挑战，测试一下你的成语水平和答题速度吧！

《联合早报》的成语填字游戏已经在5月23日上线，点击早报网站和应用的主页入口，即可开始挑战，勇闯100关便可荣获“成语状元”称号。截至6月11日，这款游戏已吸引3万4000次点击。

成语填字怎么玩？

从字库里选择正确的字填到指定空格处，组合成正确的成语，就可以自动进入下一关。游戏分为童试、乡试、会试和殿试不同等级，共有100关。一旦选择错误的单字，便会闯关失败，所以在选字的时候，一定要看清楚现在填的是哪个格子。

随着玩家晋级，题目会越来越难，空格也会越来越多。有些字乍看之下可以填在好几个地方，因此玩家更要仔细思考，避免心急填错字。

完成10关即可获得“成语秀才”的称号，25关成为“成语举人”，50关进阶为“成语贡士”，60关升级为“成语进士”，80关晋升成“成语探花”，90关贵为“成语榜眼”，完成100关时，玩家便问鼎“成语状元”。

虽然选错一次单字就会闯关失败，但每名玩家有三次重新挑战游戏的机会。用完三次机会后，玩家也可以通过分享游戏的方式“复活”。

中途退出游戏，或者关闭游戏窗口，就会失去原本的成绩，回到原点。因此玩家一定要注意，不要一不小心“半途而废”。

《联合早报》成语填字游戏，等你来挑战！