发不雅照和信息给两学生 托管中心前教师判监七周

托管中心前教师与少男少女在社交媒体上聊色情话题，还将不雅照片发给对方，被判入狱七个星期。

被告张宏贤（译音，32岁）面对两项散播猥亵照和两项与未成年少年聊色情话题的控状，他在星期四（6月13日）承认其中三项，另一项在法官下判时纳入考量。

为保护受害人，法庭令媒体不得报道任何泄露受害人身份的资料。

根据案情，2018年4月至2020年2月，心理学系毕业的被告在一所小学的托管中心工作，负责照顾下课后父母不在家的学生。他的工作范围包括监督和指导学生。

2019年12月，被告在社交媒体发布一张在日本旅游的照片，恰巧也在日本游玩的11岁少年加被告为好友，聊天后发现对方是学校的托管教师。两人最初只聊一般话题，但到了2020年8月，被告开始谈一些不恰当的问题，其中包括性器官。

受害人劝被告“别让欲望掌控你”

2021年8月至12月，被告开始与另一名13岁女学生在社交媒体上聊天，间中曾向女生索取私密照。遭到拒绝后，被告转而向受害人发送自己的下体照，过后两人间隔了好一阵子没有联系。

2022年6月左右，被告再度联系受害人，询问能否把下体照发给对方。受害人还劝被告说，“你得控制自己，别让欲望掌控你”，之后屏蔽被告。

受害人设假账号 搜集证据举报被告

为了搜集证据，受害人在社交媒体设立一个假账号，再加被告为好友，与被告聊天，搜集证据后向警方举报被告。

被告在调查中承认，他这么做是为了满足自身欲望。

被告律师求情时说，被告犯罪后被诊断患有自闭症，无法掌握社交界限，也一直没有同龄朋友，恳请法官轻判。

控方则指出，被告作为托管中心的教师，却因一己私欲犯案，他的罪行与精神状况并无直接关联。