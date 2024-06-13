报告：参与志愿服务人数恢复疫前水平 但更多人因恐受骗而不捐款

去年本地捐款中位数和志愿服务时间都减少了，但参与志愿服务的人数已恢复到疫前水平。2023年有30%的人口参与志愿服务，比2021年的22%增加八个百分点。

全国志愿服务与慈善中心（NVPC）6月12日（星期三）发布《2023全国捐赠调查》的报告，其中显示，越来越多人因为担心受骗而不捐款。

据调查，去年没捐款的人当中，32%表示不捐款是因为害怕上当受骗，比2021年增加九个百分点，其他不捐款的理由包括财务和时间限制。

2023年的捐款中位数为100元，比2021年的200元减少一半；志愿服务时间的中位数也从2021年的12小时减至2023年的9.4小时。

去年捐赠率稳定在62%

全国志愿服务与慈善中心说，去年的捐赠率稳定在62%，与2021年的60%相近；相比之下，志愿服务率的增长更令人振奋。

“志愿服务率从2021年的22%显著上升到2023年的30%，恢复强劲，这可能是冠病限制解除的缘故。回到疫前的水平表明新加坡人积极重返志愿活动。”

调查显示，有更多年轻人参与志愿服务，但同其他年龄层相比，年轻人捐款的可能性较低。

从2021年至2023年，参与志愿服务的青壮年（15岁至35岁）人数从23%增至31%，成人（36岁至49岁）从25%增至35%，准老年人（50岁至64岁）从19%增至31%，65岁以上的年长者则保持在15%。

年长者捐款增加 青壮年捐款者略减

在同个时期，捐款的准老年人和年长者显著增加。准老年人从60%增至71%，年长者从45%增至65%。捐款的青壮年人略减，从59%降至52%，成人则从68%减至66%。

整体来看，去年有更多人在线下而不是线上捐款，其中64%的捐款人亲自前去捐款。

调查也探讨人们对慈善组织的信任是否影响他们捐款的频率。结果显示，对慈善机构持有积极或信任的看法，即相信它们会善用资金，或认为它们基本上可靠，是人们会经常捐赠的明显因素。

自2000年以来，NVPC每两三年就针对捐款和志愿服务习惯展开调查。这次调查从去年9月至今年1月展开，超过2000名15岁以上的人接受调查访问。

全国志愿服务与慈善中心总裁苏釗耀说，这份调查报告不仅反映了一个动态且持续变化的捐赠环境，也反映出人们逐渐转向更包容和多样化的参与方式。

“这个报告分析非常宝贵，可以协助慈善机构、基层组织和捐赠领域的组织更好地与捐赠者联系，并在全新加坡推动有影响力的贡献。

“我们会继续引领研究，提供实用的信息以促进本地的捐赠。我们的目标不仅是推广捐赠，更是将捐赠培养成社会规范，强化建设乐善城市的承诺。”