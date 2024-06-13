手机应用考核满分才能当公积金志愿者 帮年长者上网提名受益人

想成为在基层组织活动上帮助年长人士上网提名公积金受益人的志愿者，必须在中央公积金局的志愿者手机应用考核中拿到满分。

62岁的理财顾问李齐荣，上个星期天（6月9日）在惹兰勿刹民众俱乐部一场帮助年长居民提名公积金受益人的活动上，接受《联合早报》访问时，透露这个严格的标准。

他说，“公积金志愿者应用”（CPFV app）是义工用来学习理论知识和交流心得的平台，应用也将复杂的政策规定化整为零，方便志愿者学习，并接受考核。“我们可以在休息时间慢慢学习，然后参加考核，慢慢累积经验，必须拿到满分，才能算是过关，获得出来帮助居民的资格。”

公积金局2021年开始招募志愿者，到全岛各地帮人们解答有关公积金制度的疑问，并同基层组织合作开办宣导活动，以及帮助年长者登录公积金局网站提名受益人。

义工从三年前800人增至1万3000人

志愿者制度三年前推出时只有800名义工，2023年7月CPFV手机应用更新升级时，义工总数增加至5000人。目前的志愿者人数更是倍增至1万3000人。

除了为志愿者提供培训及考核，应用也有论坛功能，让义工互相学习和交流。义工也可以同公积金局的工作人员一起策划接下来走入邻里的活动。

没有正式成为公积金志愿者的公众，也可以下载CPFV应用，但他们只能浏览，不能参加讨论。

也是一名基层组织义工的李齐荣，在2022年7月开始成为公积金志愿者。他指出，年长者担心被骗，与基层组织合作在民众俱乐部或居民委员会合办活动，比较容易赢得年长者的信任。

李齐荣指出，年长者很多时候会忘记有没有提名受益人，这时候就要帮他们查看。

还有一些人不知道离婚后公积金受益人不会自动改变，如果不想把公积金留给前配偶，就要重新提名受益人。

在同一场活动上帮忙的杨琇臻（43岁，行政支援人员）则是最早的一批公积金志愿者，至今已经服务三年有余。她回忆，最初公积金志愿者只有一个聊天群，资讯没有现在的应用那么丰富。

除了到不同基层组织主办的活动上帮助年长者提名受益人，她也会到各处讲解，帮助年长者，防止他们受骗。

杨琇臻说：“我希望帮助人们了解公积金这个制度，而不是在道听途说中，接受不正确的信息。”