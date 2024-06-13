带两幼儿到超市偷奶粉 女子认罪罚3500元

带着两幼儿上超市，女子“顺”走两罐奶粉后食髓知味，几天后再同丈夫到另一超市偷走12罐总值超过1500元的罐装奶粉。超市员工点货时发现奶粉不见，检查电眼后揭发夫妻行径，妻子因此被控偷窃，认罪后被罚3500元。

被告陈楚怡星期四（6月13日）在庭上认罪后，被罚3500元。（新明日报照片）

偷奶粉的夫妻是丈夫林顺良（26岁）和妻子陈楚怡（27岁）。丈夫面对包括欺诈、偷窃和抵触公路交通法令等19项控状，早前认罪后被判坐牢11个月和在三年内不得考取驾照。妻子面对三项偷窃罪，她星期四（6月13日）在庭上承认其中两项，另一项在法官下判时纳入考量。

案情显示，被告和林顺良在2023年6月7日到IMM商场的巨人超市（Giant）干案。两人先从超市拿了三个收纳盒，跟着到奶粉区将12罐总值1565元的奶粉放入盒中。

他们过后拿了其他物品，自行付款时却刻意没有支付奶粉钱，还若无其事地离开超市。两人得逞后，林顺良便通过Carousell网购平台变卖奶粉，套现了1170元。

除了跟丈夫联手偷奶粉，被告其实早在案发三天前（4日）就独自干案，带着两名幼儿到超市偷奶粉。

庭上披露，被告当时推着婴儿车，带着两名分别只有两岁和三岁的孩子，到武吉巴督的昇菘超市干案。在逛超市时，被告顺手将两罐价值约270元的奶粉塞进婴儿车，未付款就离开。

两家超市的员工是在6月9日点货时发现奶粉不见，于是报警处理。被告的罪行被两家超市的电眼拍下，她最终于6月12日被捕。

被告的律师星期四在庭上代被告求情时说，被告是初犯，因经济压力而犯案。尽管面对经济困难，被告事后还是了作出全额赔偿，恳求法官轻判。（人名译音）