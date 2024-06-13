国大教授刘小钢获颁英国皇家化学学会百年奖 三得奖者中唯一亚洲学者

安诗一

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发布 / 2024年6月13日 10:10 PM
国大理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢被授予英国皇家化学学会百年奖，是今年唯一一名获奖的亚洲学者。（国大提供）
国大理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢被授予英国皇家化学学会百年奖，是今年唯一一名获奖的亚洲学者。（国大提供）

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新加坡国立大学理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢，凭借纳米颗粒的生物成像等研究与应用，以及出众的专业知识传播能力，被授予英国皇家化学学会百年奖。

根据国大星期三（6月12日）发出的文告，刘小钢是今年获颁该奖项的三名得奖者之一，也是唯一一位来自亚洲的获奖者。他在纳米晶体（nanocrystals ）光子转换及其在X光成像方面的研究与应用领域，颇有建树。

英国皇家化学学会百年奖（Royal Society of Chemistry’s Centenary Prize）创立于1947年，每年向英国和爱尔兰以外、具有优秀专业与传播能力的化学家颁发奖项。得主将获得5000英镑（约8624新元）现金及一枚奖牌。在进入皇家化学学会得奖名单的学者中，已有60人荣获诺贝尔奖。

刘小钢在国大任教18年，他在接受《联合早报》采访时说，稀土掺杂的上转换纳米粒子（lanthanide-doped upconversion nanoparticles）具有独特的光学特性、无背景噪音，以及低毒性等优势。不仅是生物成像，这项技术也能在医疗领域起到积极作用，有助于癌症治疗和药物传递。

对于获得这一殊荣，刘小钢感到惊喜且兴奋。他说：“能够获得这个奖项，我十分荣幸。这是一个非常有分量的奖项，许多得奖者都在之后的研究生涯中取得了诺贝尔奖的成就，他们都是我十分敬佩的研究学者。我非常感谢我的学生和研究团队，这个奖项也是对亚洲科研的认可。”

国大文告引述英国皇家化学学会首席执行官海伦·佩因（Helen Pain）的话说，获奖者来自不同的背景，他们以不同的方式，为我们的知识库做出了贡献，并带来了新的想法和创新。

2021年，国大副校长（研究与科技）刘斌教授也曾凭借在生物分子领域的研究与应用，荣获这一奖项。

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