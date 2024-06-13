国大教授刘小钢获颁英国皇家化学学会百年奖 三得奖者中唯一亚洲学者

新加坡国立大学理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢，凭借纳米颗粒的生物成像等研究与应用，以及出众的专业知识传播能力，被授予英国皇家化学学会百年奖。

根据国大星期三（6月12日）发出的文告，刘小钢是今年获颁该奖项的三名得奖者之一，也是唯一一位来自亚洲的获奖者。他在纳米晶体（nanocrystals ）光子转换及其在X光成像方面的研究与应用领域，颇有建树。

英国皇家化学学会百年奖（Royal Society of Chemistry’s Centenary Prize）创立于1947年，每年向英国和爱尔兰以外、具有优秀专业与传播能力的化学家颁发奖项。得主将获得5000英镑（约8624新元）现金及一枚奖牌。在进入皇家化学学会得奖名单的学者中，已有60人荣获诺贝尔奖。

刘小钢在国大任教18年，他在接受《联合早报》采访时说，稀土掺杂的上转换纳米粒子（lanthanide-doped upconversion nanoparticles）具有独特的光学特性、无背景噪音，以及低毒性等优势。不仅是生物成像，这项技术也能在医疗领域起到积极作用，有助于癌症治疗和药物传递。

对于获得这一殊荣，刘小钢感到惊喜且兴奋。他说：“能够获得这个奖项，我十分荣幸。这是一个非常有分量的奖项，许多得奖者都在之后的研究生涯中取得了诺贝尔奖的成就，他们都是我十分敬佩的研究学者。我非常感谢我的学生和研究团队，这个奖项也是对亚洲科研的认可。”

国大文告引述英国皇家化学学会首席执行官海伦·佩因（Helen Pain）的话说，获奖者来自不同的背景，他们以不同的方式，为我们的知识库做出了贡献，并带来了新的想法和创新。

2021年，国大副校长（研究与科技）刘斌教授也曾凭借在生物分子领域的研究与应用，荣获这一奖项。