私卖配套礼券致瑜伽馆损失万元 会员顾问判监15周

为让业绩达标，瑜伽馆会员顾问私下收起会员礼券和月卡等赠品，偷偷转卖给会员和用来吸引会员签配套，导致瑜伽馆损失1万2506元，他也在疫情期间上赌馆被警方逮着。男子最终被控上庭，罪成后被判入狱15周及罚款800元。

被告陈凯杰（译音，33岁）共面对13项包括失信、欺骗和在疫情管控期间到赌馆赌博的控状，他星期四（6月13日）承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时是True Yoga私人有限公司的会员顾问，工作范围包括替新客户办理会员等。他每个月必须招揽15名新会员，每招一名新会员可抽佣金10元。倘若该月的业绩不达标，前五名新会员的佣金，即50元，就会被公司没收。

公司提供一对一的瑜伽课程，10堂课的配套价值约1106元。现有会员如果办升级，将可免费获得这份配套和月卡。

为了让业绩达标，被告每次在会员办升级时，在会员不知情的情况下，偷偷收下免费配套的礼券和月卡，过后再以约401元的价格向现有会员售卖一对一课程，被告会把虚构的名字和电话号码等资料输入公司系统，制造有新会员加入的假象。

被告也会把购买这些私人课程的客户记录在纸上，直接交给瑜伽老师，安排后者授课。收集起来的月卡，则会用来吸引现有会员续签配套，或者吸引新会员加入。

2018年6月，被告欺骗一名之前升级过的女会员，声称有人放弃课程，瑜伽馆因此以低价售卖一对一课程，三次诱骗对方支付1351元签下50堂“低价课程”。

2018年9月到12月期间，被告以同样手法欺骗另外两名会员分别签下价值800元和1200元的课程。

瑜伽馆在察觉此事后，照旧为被骗的会员提供瑜伽课程，前后因此损失1万2506元。瑜伽馆在2019年2月1日向警方报案，被告过后并未作出任何赔偿。

另外，被告也在2021年12月15日上赌馆与他人玩扑克，被上门执法的警察逮捕。