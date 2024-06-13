涉在组屋走廊恶作剧纵火 66岁独居男落网被控

被指用打火机点火，烧毁五辆脚踏车，自己也吸入浓烟送院，66岁独居男子涉嫌恶作剧纵火，落网后被控上法庭。

被告马赫罗夫（Mahrof Bin Sweetho）星期四（6月13日）面对一项恶作剧纵火的罪名，指他于星期一（10日）上午约8时55分，在芽笼加西雅弯（Cassia Crescent）第52座租赁组屋的一个四楼单位外，涉嫌纵火烧毁脚踏车。

根据警方文告，火患烧毁了停放在组屋走廊的五辆脚踏车。勿洛警署的查案人员在事发后锁定被告的身份，并于星期三（12日）将他逮捕，同时起获一个用于纵火的打火机，作为案件证物。

现场照片显示，失火地点位于组屋四楼的走廊尽头。火势被扑灭后，走廊满地灰烬，天花板和墙面都被熏黑，遭到不同程度的破坏。停放在走廊的数辆脚踏车都被烧剩铁架，有警员到场驻守调查事件经过。

涉纵火男子吸入浓烟送院治疗

据《新明日报》报道，涉事男子在纵火后因吸入浓烟送院治疗。附近邻居指男子独居多年，但性格孤僻，甚少与邻居交谈。

郑姓女居民（70岁，退休者）说，火患发生后看到涉案男子被抬上救护车，男子当时意识清醒，但呼吸略显急促。居民指出，火患造成惊动，浓烟弥漫走廊，有人拨电求救的当儿，也有居民尝试灭火。

新加坡警察部队受询时说，一名66岁男子在意识清醒下送院救治，过后被捕。

新加坡民防部队受询时证实星期一上午约9时接获相关通报。消防员用灭火水管扑灭火势。为了安全起见，警方和民防部队疏散了约50人。一人因吸入浓烟被送往新加坡中央医院治疗。

根据刑事法典435节条文，恶作剧纵火一旦罪名成立，被告可面对长达七年监禁，外加罚款。警方说，当局对那些危及他人生命或安全的行为采取零容忍态度，公然无视法律者将被绳之以法。

被告目前还押心理卫生学院进行精神评估，案展6月27日过堂。调查仍在进行中。