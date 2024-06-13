无人机滨海湾交战 逾4000名学生体验国防科技魅力

用编程语言引导无人机走出立体迷宫，用专业干预方法阻止“入侵”无人机，或者来一场三对三“无人机大战”。

这些活动在星期四（6月13日）由国防科技局举行的年度科技活动BrainHack上首次集中亮相，让来自100多所学校的4000多名学生亲身体验国防科技的魅力。

26岁的吕品恒过去在新加坡国立大学专修护理专业，之后逐渐对数码科技产生了兴趣。当天，没有学过编程的他在接受了“现场培训”后，便学会了如何用最简单的编程语言控制无人机的方向。

他告诉记者：“今天我感受到现代战争并非在战场上兵戎相见，而是高科技的较量，我以后会考虑改行从事开发游戏或者手机应用。”

在BrainHack活动现场滨海湾金沙会议展览中心四楼，不少国防科技局的年轻工作人员耐心地向包括吕品恒在内的活动参与者，解释无人机的工作原理，并邀请他们通过现场操作，理解无人机技术在国防领域的各种应用。

国防部高级政务部长王志豪在当天竞赛颁奖礼致辞中，以无人机在俄乌战争的作用为例，让学生们了解科技对于现代战争的影响。

国防部高级政务部长王志豪，在国防科技局举行的年度科技活动BrainHack颁奖礼致辞中，鼓励年轻人走出舒适圈，激发对数码国防终身学习的热情。（梁麒麟摄）

他介绍说，乌克兰巧妙地利用FPV无人机，携带反坦克弹头攻击敌军坦克；同时，利用无人机的3D地图测绘功能，在被侵略地区记录下战争罪行。

“我希望今天的活动可以让你们增加对国防科技的兴趣，鼓励你们走出舒适圈，更重要的是，激发对数码国防终身学习的热情。”

参与者人数历来最多

BrainHack从2019年开始每年举办，今年的活动从5月1日开始持续一个多月，参与者人数历来最多。其间，他们选择加入网络安全、人工智能、手机应用开发、太空技术等与国防科技相关的不同学习营，参加竞赛。

过去六年来，不少本地学生在BrainHack活动的激励下选择投身国防科技，25岁的白玮廷就是其中一员。

她目前在国防科技局担任网路安全工程师，在此之前，她曾三次参加BrainHack活动，每一次都让她对网络安全越来越感兴趣。后来，在兴趣的驱使下，她报考了新加坡科技设计大学计算机专业。

她告诉记者：“BrainHack激发了我对网络的兴趣，我也善于在互联网世界里打破常规，用不同方法探索不一样的网络世界。”