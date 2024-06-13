关爱动物研究协会资金不足 24小时救援热线无法继续

关爱动物研究协会（ACRES）因资金不足、获救野生动物数量增加，没有足够人力继续全天候开通野生动物救援热线。热线开通时间将从星期六（6月15日）起，改为每日早上7时至凌晨1时。

关爱动物研究协会上个星期天（6月9日）在脸书发文宣布，野生动物救援热线过去10年在拯救动物方面，扮演着举足轻重的角色，但由于资金短缺，且获救和须复健的野生动物数量不断增加，团队无法继续24小时值守热线。

贴文指出，从星期六开始，每天上早上7时至凌晨1时将有专人值守热线。在无人值守期间，若有急需救援的动物，公众可通过野生动物救援热线的WhatsApp获取指示。

过去四年 接到电话通数增50%

关爱动物研究协会发言人答复《联合早报》询问时说，过去四年，协会接到的电话通数增加了50%，获协会治疗的动物数量也增加了。

协会在2019财年（2018年4月1日至2019年3月31日），共接到9800个热线电话，与上个财年相比增加了20%；而在2023财年接到的热线电话则增至1万5000通，平均每月就有1250通电话。

发言人说，电话数量增加的因素很多，包括在冠病疫情期间公众对野生动物兴趣提高，以及在打造和维护“大自然里的城市”（City in Nature）的愿景下，人类和野生动物的接触越来越普遍等。

热线电话的接听时间将在星期六起改为18小时，但会在凌晨1时至早上7时之间通过WhatsApp，提供六个小时的书面指导和其他救援方案。

野生动物犯罪举报热线也将遵循新修订的通话时间。若有需要，公众也可通过线上举报表格举报罪案。

协会也通过热线的WhatsApp列了一个收录常见场景的清单，可为遇到野生动物的公众提供指导，并为需要紧急救援的动物提供其他救助的方法。

发言人说，随着机构的扩展，团队也会继续评估人力资源需求，以及筹集资金来聘请更多员工，以满足预期中的需求。