涉毒被通缉两男子 被引渡回我国面控

在本地涉毒被通缉，两名新加坡籍男子潜逃马来西亚后继续与贩毒团伙为伍，结果在当地警方的一次缉毒行动中被捕，星期三（6月12日）被引渡回我国，隔日被控上庭。

这两名男子分别是李赢光（48岁）和洪顺贵（35岁），前者被控两项抵触滥用毒品法令控状，后者则面对四项抵触滥用毒品条例的控状。两人被控后都不得保释，李赢光的案件展期至7月11日，洪顺贵的案件则展期至7月4日过堂。

中央肃毒局星期四（13日）发文告说，两名新加坡籍男子分别为48岁和35岁，前者涉嫌在本地贩毒，后者则是因为自2023年10月起没按时接受尿检而触犯滥用毒品条例，两人过后都潜逃出国，遭到肃毒局通缉。

肃毒局指出，两名男子在马来西亚皇家警察日前展开的行动中落网，并于星期三被引渡回我国，抵境便被肃毒局逮捕，于隔日控上法庭。

马国警方5月底展开行动 捣毁国际贩毒团伙捕14人

根据此前报道，马来西亚警方于5月29日，按收集到的情报在柔佛新山、至达城（Bandar Seri Alam）及依斯干达布蒂里同步展开突击行动，搜查组屋、公寓和围篱社区等七个地点，瓦解一个自今年1月起开始在马国活跃的国际贩毒团伙。

这也是今年以来全马最大规模的毒品案，警方捣毁了国际贩毒团伙隐藏在住宅区的小型毒品加工及包装厂，同时起获近200公斤、黑市价达1160万令吉（约334万新元）的各类毒品。

马国警方在行动中逮捕了包括首脑在内的14名嫌犯，其中12人是外国人。根据初步调查，这些毒品是通过陆路或水路从泰国及缅甸走私到马国，并计划在加工及包装后转往其他国家贩售。

综合马国媒体报道，早前已有两名新加坡籍男子星期三在新山被控上法庭，他们是49岁的陈孝威和36岁的余忠杰，两人各别面对七项和三项控状，被指贩毒和拥有毒品。两人不准保释，案展8月14日过堂。

连同被引渡回新的两人，国际贩毒团伙里有至少四名新加坡人。

中央肃毒局代局长陈亮华在文告中感谢马来西亚当局的高效行动，协助将两人引渡回新加坡接受法律制裁。他也说，两国的执法机构将继续合作，打击毒品活动。（人名译音）