乐龄义工组织筹逾60万元善款 推动义工项目发展

新加坡乐龄义工组织举办慈善晚宴，共筹得60万5000元善款，将用于支持乐龄义工的项目。

星期四（6月13日）晚上，尚达曼总统出席了慈善晚宴并见证现场拍卖会。拍卖品包括一件由新加坡脑性麻痹联盟（Cerebral Palsy Alliance Singapore）设计、有总统亲笔签名的T恤，它最终以13万元的价格成交。

76岁的义工蔡楚卿（退休人士）在晚宴活动中挑战连续跳绳15分钟，其间筹得了超过1万5000元。

蔡楚卿接受《联合早报》采访时说，她坚持跳绳已超过25年，还曾获得全国跳绳比赛冠军。退休后，她不仅有了更多时间跳绳、跳尊巴、打篮球，也积极学习数码技能，并且参加义工活动，将数码知识和积极乐观的生活方式传达给更多年长者。

她说：“我们退休了就更应该找一些活动参加，不仅要锻炼身体、活动手脚，也要多了解科技知识，保持大脑活跃，不要被社会淘汰。我很高兴可以通过跳绳挑战来帮助筹款，希望可以帮助鼓励更多的年长者。”

新加坡乐龄义工组织主席许悦明说，慈善晚宴是他们每年筹集资金的重要活动之一，今年的活动强调企业合作伙伴、意见领袖扮演的重要作用，他们不仅在资金上提供支持，也带来了专业知识、资源和创新的战略模式，将共同推动乐龄人士的义工项目发展。

活动上，乐龄义工组织与能源贸易商Nunchi Marine签署了谅解备忘录，每年将投入10万元，为100名左右的乐龄义工提供保健领域的培训，使他们可以成为健康生活的倡导者，协助向更多的乐龄人士推广医疗保健知识，预计将惠及社区里的6600年长者。