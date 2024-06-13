行业专家领路 中学生设计蜂巢状创意养老社区

圣若瑟书院派出设计小队参与首个全国设计项目，队员在专业导师指导下，为大巴窑设计了一个创意乐龄社区，成果令人激赏，获选在设计教育峰会展出。

参与全国设计项目让蜂巢五（Hive 5）小队得到行业专家的指导，获得了不一般的学习机会。从去年7月到11月，这支四人小队花了四个月的时间，调研并思考如何用设计思维来解决问题。他们后来从蜂巢和蜜蜂互动得到灵感，为大巴窑的乐龄人士设计了一个形状像蜂巢的社区，还设计了相关的活动日程表，要为居者带来更好的生活体验。

今年5月，蜂巢五去淡马锡理工学院进行一个星期的实习。在导师的指导下，他们学会制作宣传海报、制作模型，还有镭射切割软件等新知识，协助他们对项目做了升级。

蜂巢五成员之一赵恩旭（中三学生）说：“这是个让我们大开眼界的体验。我们尝试了很多新的东西，并且有机会和专业设计师合作，学到了很多新知识。”

另一成员何睿多（中三学生）说：“我们这次学到的技能不仅是在设计领域，还包括其他方面，比如如何进行采访。这些也可以运用到其他领域。”

蜂巢五的项目和另20个项目最终获选在2023年设计教育峰会（Design Education Summit）展出。

DEAC第二份任期报告 展示四概念验证项目

全国设计项目是设计教育咨询委员会（Design Education Advisory Committee，简称DEAC）第二份任期报告，所展示的四个成功的概念验证项目之一。

根据DEAC提出的三大建议之一“让设计教育和创意产业更紧密融合”，参与者在2022年至2024年间总共投入超过100万新元和3000个小时，开发和测试各种点子，展现创新的设计教育和学习方法，打造出四个成功的概念验证项目。

除了全国设计项目，另三个是工作与学习、高等教育学院跨习训练营，以及设计研究合作项目。

工作与学习项目由南洋理工学院与DDB集团合作，每年会有三名南洋理工学院设计与媒体学院的毕业班学生获选参与。他们在一年里，前六个月是半工作半学习，后六个月则是在公司全职工作，参与到DDB集团的项目中去。

这个项目的目的是培养能够同行业接轨的设计人才，至今已进行三年，已有九人受益。南洋理工设计与媒体学院的院长林松良说，此项目反馈良好，希望未来可进一步扩大规模。

高等教育学院跨习训练营则是通过跨机构合作，帮助学生锻炼设计思维，以解决现实问题。设计研究合作则致力于推动知识共享，让更多人学习到与设计研究相关的知识。

设计教育咨询委员会希望，未来能有更多更好的方式来培养学生的设计思维，为他们未来就业做准备，也为社会预备人才。