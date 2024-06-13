福康宁地铁站新雕塑 看见苦力日常“又一天”

地铁站外支起了一张木桌，两位苦力跨坐在木凳上，穿越时光，在闹市人潮注视下享用一顿简餐，等待开启又一天的劳动。

这是本地雕塑家张华昌的作品“又一天”（Another Day），将殖民地时期新加坡河畔常见的景象，栩栩如生地定格在市区线福康宁站（Fort Canning）A出口外。

当年，许多苦力聚集在繁忙的新加坡河畔旁，熟练地用双肩扛起码头装卸的货物，在烈日下靠体力劳动维生；如今，在陆路交通管理局的“GiftofArt”计划下，这些劳动者的日常也得以在原址复现。

陆交局星期四（6月13日）也在脸书分享这座由凯德置地捐赠的雕塑的故事，并指希望通过这项计划，为地铁通勤者提供更有活力和愉悦的体验。