4G网络用户是本地主流 部分电信公司仍对5G额外收费

本地各家移动通信公司推出5G服务已有一些时日，5G信号也已覆盖我国大部分地区。然而在本地，4G用户仍是主流，5G用户仅占约两成，一些电信公司仍要求客户额外付费才能使用5G网络。

资讯通信媒体发展局网站的最新数据显示，本地5G用户数量（subscriptions）持续增长，而4G用户数量逐渐减少，但后者仍占大多数。截至今年3月，本地的3G、4G及5G用户总数达1002万4600个；其中，5G用户数量占手机用户总数的19.79%，达198万4300个。4G用户则达800万8500个，占总数79.88%。

与去年3月相比，截至今年3月，本地5G用户数量增加50.71%，在手机用户总数中的占比增加6.32个百分点，4G用户占比则减少5.4个百分点。

目前本地有新电信、星和、第一通（M1）和SIMBA这四家移动网络运营商；其他经营移动网络的电信公司是接入这四家运营商网络的流动虚拟网络经营商。

国际流动数据分析公司OpenSignal今年5月发布的移动网络体验报告显示，在5G视频以及直播视频体验方面，第一通和新电信皆并列最佳。在5G游戏体验、下载速度、上载速度以及5G覆盖体验方面，则是新电信全胜。在5G可用性（availability），也就是5G网络运作良好的时长方面，第一通是唯一优胜者。

5G网络服务 收费标准不一

对于5G网络服务，本地电信公司的收费标准不一。

星和受询时说，它已简化所有移动配套，客户无须额外付费即可使用5G网络。SIMBA也说，它以4G的价格提供5G服务。

第一通受询时说，它的Bespoke Flexi配套用户只要选择“5Go Access”选项，即可连上5G网络。第一通没有透露5G选项的价格，但据记者观察，“5Go Access”目前每月收费2.08元。

新电信新加坡副首席执行官叶安娜说，新电信的客户可选择一系列5G后付费以及无合约（SIM Only）配套，4G用户也可选择付5元，按需（on-demand）连接5G网络。

对于会在什么时候取消对用户连接5G网络的额外收费，第一通和新电信没有答复。

一些流动虚拟网络经营商如GOMO、Circles.Life、CMLink，以及MyRepublic，它们的5G收费标准也不一样。有的将5G配套与4G配套当两种产品分开销售，有的则对使用5G另外收费，每月介于7.06元至10.18元不等。

学者：消费者或不了解5G与4G区别

针对仍有消费者不愿从4G升级到5G，新加坡国立大学商学院市场营销系高级讲师沙梅博士（Samer Elhajjar）受访时说，在5G信号不强地区居住或工作的消费者，可能认为升级到5G没好处。此外，并非所有手机都能支持5G，而对一些消费者来说，购买新手机是一笔不小的开销。再者，5G速度更快会导致数据使用量增加，消费者可能因此担心超出数据订限而增加费用。

沙梅补充说，一些消费者还可能不了解5G与4G的区别。“当消费者对现有的移动网络服务感到满意时，让他们转向可能成本更高以及有潜在不便新技术的动力就会很小。”

卡塔尔大学工程学院的研究教授马懋德认为，由于5G基础建设需要投资，对5G网络额外收费是合理的。不过他说：“相信随着更多用户享用5G无线通讯服务后，附加费用会减少。”

至于本地的3G用户数量，资媒局的最新数据显示，截至今年3月底，这些用户数量仅剩3万1800个，比去年3月的12万1800个大幅减少73.89%。新电信、星和与第一通已经在去年宣布，将于今年7月31日正式停止本地的3G服务。