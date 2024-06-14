家具甲醛超标全家病倒 屋主拟起诉装修公司

新公寓家具甲醛浓度严重超标，商人一家四口入住新居后陆续病倒。与装修公司交涉无果，没能就赔偿事宜取得共识后，商人找人拆掉新家具，并决定找律师起诉装修公司。

要起诉装修公司的商人是52岁的宋红军，他于2023年6月在鑫悦府（Normanton Park）买下一个约160平方公尺（1615平方英尺）的公寓单位后，委托Far East Service Centre公司为新家装修和添置家具。

女儿眼干涩和喉咙痛等 妻子持续两周失声

宋红军受访时告诉《联合早报》，新家装潢完毕后，一家人今年3月13日搬进新家，八岁女儿当天就出现眼睛干涩和喉咙痛等不良反应。起初妻子和他还不以为意，直到他自己也出现类似症状，妻子更在持续两周失声后看医生，才从医生那里得知可能是甲醛（Formaldehyde）中毒。

宋红军接着向装修公司反映，后者也在4月2日找人上门，对屋内的家具做了甲醛和总挥发性有机物（TVOC）检测。

调查报告显示，所检测的36件家具里，只有五件家具符合标准，五岁小儿子卧房一个抽屉里的甲醛浓度甚至高达4.8，是甲醛含量浓度上限的60倍。

根据SS554空调建筑的室内空气质量标准守则，甲醛含量不能超过0.08PPM浓度。

宋红军说，证实是甲醛超标问题后，装修公司两次聘请专业除甲醛公司上门治理，但每次治理都只能抑制甲醛释放一段时间，无法达到根除的效果，再加上宋红军担心除甲醛时喷的药水会对人体有影响，双方都同意要寻求其他解决方案。后来，装修公司提议出钱让宋红军一家搬出去住，但公司提供的条件不足以支持宋红军入住高档酒店，公司为宋红军一家找的住所环境太糟无法让宋红军满意，因此双方迟迟无法达成共识。

双方协商无果 装修公司冷处理

宋红军称，双方最后一次在4月30日协商无果后，装修公司便开始对事件冷处理，不再接收宋红军发出的简讯和来电。

“我们一家人在客厅打地铺近三个月。在这期间，我还特地买了两台空气净化器，并将所有窗户打开，以减轻甲醛对身体的伤害。”

记者上门采访时，走进宋红军小儿子的卧房，一进卧房就闻到一股异味，在里面待了半分钟就明显感觉眼睛干涩刺痛。

宋红军的妻子说，家里原先还想把宋红军87岁的父亲接过来住。“不敢想象老人家对甲醛会有什么反应。”

宋红军称，在面对装修公司的冷处理后，他决定采取行动，发律师信给装修公司，对方最终愿意为宋红军免去7800元尾款，外加2万3000元赔偿，以及多上门几次清除甲醛。

对于装修公司的方案，宋红军一口拒绝。“单是购置家具就花了3万3000元，我还得请人上门拆除旧家具跟其他费用，装修公司提供的方案，根本没有诚意。”

几番交涉不果后，宋红军不想再拖，星期一（6月10日）找人上门将旧家具全部拆除，准备正式起诉对方。

双方交涉无果后，宋红军已经于星期一将旧家具全部拆除。（陈渊庄摄）

记者也向Far East Service Centre的负责人询问此事，对方声称已经了解相关法律条款及行业规范，并否认有任何违规的操作。