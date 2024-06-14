今年至少126人坠假公安骗局 共损失逾1630万元

声称受害者涉及犯罪活动须助查，骗子假冒中国官员诱骗受害者汇款，以获得保释或进行调查工作。今年1月至今，至少有126人误坠这类骗局，损失金额至少1630万元。

新加坡警察部队星期四（6月13日）发文告说，假冒中国官员骗案近期卷土重来。受害者一般会先接获自称是移民与关卡局、银行人员等的来电，指受害者开设的信用卡、银行户头或电话号码涉及犯罪活动。在一些情况下，骗子还会指受害者散播谣言或购买违禁品。

受害者否认这些指控后，骗子便会将电话转给另一名同伙，后者会自称是中国公安等中国政府官员，能帮助受害者证明清白。

骗子随后会声称受害者须“保释”或进行“调查”，指示他们汇款至指定的银行户头。有些骗子还会安排假官员与受害者见面，以收取现金或签收虚假的文件。

根据警方提供的截图，骗子以“中华人民共和国北京市银行监管管理局”“上海市最高人民检察院”的名义发出假文件。聊天记录显示，骗子定期与受害者联系，甚至要求受害者汇报个人行程。

警方：海外机构无权对新加坡公众采取法律行动

警方强调，我国政府官员绝不会通过电话或短信，要求公众进行银行汇款，提供个人银行、Singpass或公积金相关信息，点击链接进入银行网站，以及在电脑或手机内安装第三方应用或软件。海外机构则无权对新加坡公众采取任何法律行动。

警方说，如果有人自称是中国公安，并且提出邀约想在本地见面以交付现金，或签收保释或调查文件，公众应马上报警。

公众可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成的；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。