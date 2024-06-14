医生：长期吸入甲醛会导致肺部硬化及纤维化

室内空气质量专家洪庆铭受访时说，甲醛通常作用于木材熏蒸（wood fumigation）来预防虫蛀和细菌滋生，但这个步骤早在家具制造阶段就已经完成，大部分的甲醛问题主要还是来自甲醛含量过多的胶水或粘合剂。洪庆铭称，许多家具供应商和制造商使用甲醛含量高的胶水是因为它们相较于其他替代品来说成本低。室内温度越高，甲醛释放得越快，室内的甲醛浓度也就越高。

针对甲醛可能对人体造成的危害，天职药房家庭医生梁俊杰告诉《联合早报》，长期吸入甲醛会导致肺部硬化和纤维化。公众很难完全避免新家具里释放的甲醛，但甲醛带有刺鼻味，公众不难察觉。梁俊杰建议，在搬入新家前先使用空气净化器和活性炭，并将橱柜和抽屉完全打开持续一到两个星期，与新家具接触时也应尽量佩戴N95口罩。

甲醛问题近年来逐渐引起社会关注。2021年11月，新加坡工商联合总会、新加坡家具工业理事会和新加坡绿色建筑委员会联合成立可持续空间行动联盟（Alliance for Action on Sustainable Spaces），该联盟于去年1月4日推出室内空气质量行业准则，旨在鼓励室内空间材料制造商与使用者限制甲醛（formaldehyde）排放，以改善室内空气素质。国家环境局也规定，从2026年1月1日起，油漆制造商和进口商必须向环境局提交检测报告，证明每罐室内油漆的总甲醛含量低于0.01%的比重。报告须出自政府认可的实验室。