育儿短期住屋计划下 等新屋家庭7月可申请每月300元租房补助券

已经申购新组屋的年轻夫妇和家庭，等待新房子竣工时在公开市场暂租整个组屋单位或房间，7月1日起可申请领取每月300元的育儿短期住屋计划（公开市场）补助券。

这项补助券计划将从今年7月1日起实施一年。即使申请人的租约从2025年6月30日才算起，只要满一个月，也能获得一个月的补助。符合资格的家庭最多只能获得12个月，也就是3600元的补助。

租约若不足一个月 不会按比例发放补助

补助券将通过报销（reimbursement）形式发放。申请人每完成完整的一个月租约，才能获得300元补助；如果出现剩余租约不足一个月的情况，当局不会按比例发放额外补助。

根据建屋发展局星期四（6月13日）发布的文告，申请人必须先符合育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）的条件。

在通过建屋局网站申请领取补助前，申请人必须确保房东已经把租约资料呈交给建屋局，而他们身份证上的住址也须已经更换成租赁单位的地址。建屋局人员可到租赁单位检查，或通过视频通话核实申请人的确住在该处。

此外，如果申请人是未婚夫妇，他们必须在申请报销租金的三个月内提交结婚证书。比如一对未婚夫妇要从8月15日起领取补助券，就须在8月15日起的三个月内提交结婚证书。

向直系亲属或近亲租住组屋或房间的人，将无法申请补助券。如果申请人不符合上述各项条件，建屋局会拒绝申请，或扣住补助券不发放。

申请人如果要领取当月的补助，就必须最迟于下个月的月底提交申请。比如申请人要从7月起领取补助，必须最迟于8月底提交申请。

申请约七个月后收到补助

符合资格的申请人会通过跨银行转账服务PayNow收到补助，但他们须以身份证号码绑定PayNow功能。当局每次发放补助券，最多为半年份。申请人在提交申请后，会在约七个月后收到补助。

文告指出，目前已经在PPHS计划下向建屋局暂时租住组屋单位的年轻家庭，可改从公开市场租组屋单位或房间，并申请领取补助券。不过，他们须等到同建屋局的PPHS租约结束，才会符合补助券的申请资格。

根据现有PPHS计划，等待新组屋竣工的年轻家庭可用低于市价的租金暂时向建屋局租房子。建屋局于2月初宣布，PPHS供应的单位数目，明年将翻倍至4000个。

总理黄循财接任前，今年2月以副总理兼财政部长身份发表2024年财政预算案声明时指出，建屋局收到不少PPHS申请，正在加大房源供应。在过渡期间，政府会为有紧急住房需求的年轻家庭提供更多援助。

国家发展部长李智陞过后于3月在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，符合资格的夫妇和家庭可每月获得300元的PPHS补助券。