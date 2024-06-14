国大医院与企业合作 加强本地先进癌症基因组检测可及性

人们难以获得负担得起的癌症基因组检测，是不少东南亚国家提供癌症治疗时所面对的挑战。新加坡国立大学医院、赛默飞世尔科技与私人基因检测企业觅瑞合作，让更多本地患者能利用下一代基因测序进行早期癌症检测，这将有利于医疗人员为个别患者选择最合适的疗法。

国大医院、赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）与觅瑞（Mirxes）星期五（6月14日）签署一份谅解备忘录，三方将致力于针对先进的下一代基因测序（next-generation sequencing，NGS）基因组测试解决方案展开合作、开发和临床验证，以及进行专门应对东南亚人口需求的癌症研究。

根据文告，国大医院病理科主任兼高级顾问医生陈树荣副教授说：“这种合作方式将使我们有能力改进早期检测方法，提供更精确的诊断和治疗，推动我们在抗击癌症的斗争中取得最佳临床效果。”

赛默飞世尔科技东南亚及台湾副经理杨淑雯说：“精准医疗使医疗人员能够在癌症治疗选择方面做出更明智的决定，并让患者能更迅速地找到最适合的疗法。”

位于启奥城的国大医院分子肿瘤诊断中心（Diagnostic Molecular Oncology Centre），目前针对四种常见癌症——非小细胞肺癌、乳腺癌、结肠直肠癌和胃肠道间质瘤，提供下一代基因测序检测，并计划在不久的将来把它推广至本区域更多国家。