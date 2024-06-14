Grab用AI绘制登加邻里地图 助司机更快找到路

平台业者Grab在登加推出新计划，借助人工智能技术绘制邻里地图，让私召车司机及配送员更快更准确地找到地址。

Grab星期四（6月13日）在登加组屋区正式启动“配送登加！”计划，协助改善登加市镇的设施，提升居民的私召车、食物及杂货配送体验。

有了这个新地图，送餐员可通过小步道穿梭于组屋区，抄近道把温热的餐饮快速送到顾客家，私召车司机也能更准确地找到区内的位置，提升居民的生活体验。

今年3月起，Grab在登加借助人工智能技术绘制地图，透过架在汽车顶和配送员背包上的“KartaCam”全景摄像机捕捉全景图像。全景图像中的交通标志等信息，通过机器学习自动提取。“KartaCam”迄今已绘制登加22个邻里当中六个邻里的地图，并且更新了逾10公里道路及步道、逾160个组屋电梯口等地点。Grab也将这些更新后的数据与开源地图绘制在社群OpenStreetMap共享。

Grab此前就曾在印度尼西亚等地，为一条条“老鼠巷”（jalan tikus，指小路）进行地图测绘。作为减少用车（car-lite）的组屋区，登加也有不少步道，送餐员可抄近路节省送餐时间。Grab新加坡董事经理余伟腾回答《联合早报》提问时说，这些道路非常重要，但普通地图软件没捕捉到。“因此，我们也希望动手绘制它们的地图。”

送餐员阿都瓦基勒（Abdul Wakil bin Abdul Halim，32岁）告诉记者，目前登加组屋区贴着不少“非官方”的简易纸张指路牌，有时候顺着所指的路走，反而走到另一座组屋，让他和顾客都很焦急。他希望这个地图绘制能改善这一状况。

送餐员阿都瓦基勒指出，目前登加组屋区贴着不少“非官方”的简易纸张指路牌，有时候顺着所指的路走，反而走到另一座组屋，让他和顾客都很焦急。他希望Grab的地图绘制能改善这一状况。（唐家鸿摄）

记者对比谷歌地图和Grab两款应用发现，谷歌地图上，登加绿苑道（Tengah Garden Avenue）第133C座组屋周围是空地，Grab地图则标出了周围的几座组屋和此片区内的多条小径。若从这座组屋叫私召车，谷歌地图要记者走出组屋到登加绿苑道旁边候车；Grab则默认将行程起点设为第133C座组屋的上下车点，下大雨时乘车就更方便。

Grab今年6月进行的调查显示，55%的登加居民依赖送餐服务填饱肚子。

许连碹：登加区内设施需要时间完善

也是丰加北基层组织顾问的永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士对Grab的举措表示欢迎。“这些举措可帮助居民获得更及时的配送及私召车预约服务。”

许连碹受访时指出，作为新加坡最新的市镇，登加区内的设施需要时间完善。当局收到登加居民难以叫到德士、私召车以及外卖服务的反馈，司机和配送员也反映有时容易迷路。当局已与建屋发展局和陆路交通管理局合作设立更多指路牌，也让谷歌更新了登加一带的地图。

去年8月拿到新组屋钥匙的登加居民罗振豪（40岁，房产顾问）受访时说，他曾通过多个平台叫私召车，有过一小时后才有司机接单的经历。至于送餐服务，基本上每次得等40分钟以上，由于登加是新区，他能理解。Grab在登加的地图绘制计划能否改善现状，他认为则有待观察。

6月14日至12月31日，登加居民通过Grab应用从2000家商户订购餐食或杂货，Grab将免除每月五个送餐订单和一个杂货配送订单的配送费，顶限为8元。这些商户包括快餐店、小吃店、超市，以及药妆店等。