循环路两周三间四房式组屋逾百万元易主

芽笼首现百万组屋，位于循环路的两座新组屋刚达转售条件，单单两周就有三间四房式组屋单位以百万元易主，当中最高价的转售单位为100万7000元。

今年我国全岛不同地区共有约1万1000个预购组屋单位达到五年最低居住年限（MOP），位于循环路的MacPherson Spring项目就是其中之一。

6月首两周，循环路82A座和82B座组屋出现的三个以百万元转手的四房式组屋单位如下：

循环路第82A座（13至15楼）：100万6888元

循环路第82A座（13至15楼）：100万7000元

循环路第82B座（16至18楼）：100万元

这三个单位的面积均为93平方米，剩余95年屋契，同属于2015年推出的MacPherson Spring预购组屋项目，该项目有四座高达19层的组屋，共有750个二房至四房式单位。

值得一提的是，该项目在2015年推出时受到不少买家青睐，378个四房式单位共吸引2820多人申购。

根据政府网站data.gov.sg的数据，MacPherson Spring自达到五年最低居住年限后，今年4月起至今短短两个多月已有15宗转售记录，其中转手的四个三房式单位，转售价介于72万元至73万元；11个四房式转售单位则介于87万8000元至100万7000元。

此外，在房产公司开发的挂售平台上，有逾40个单位正在挂售，最高挂售价为109万元。而建屋发展局组屋平台上也有八组卖家自行挂售，其中四房式最高挂售价为96万8000元。

完整报道，请翻阅2024年6月14日的《新明日报》。