不满撒谎不做功课 离婚汉把儿锁厕所判监两年

为惩罚13岁儿子撒谎和没有做功课，离婚男子至少三次用铁链把儿子锁在厕所；他还因不满儿子与前妻保持联系，而动手打儿子，现在被判入狱两年。

现年53岁的被告面对三项抵触儿童与青少年法令和一项刑事恐吓的控状，他星期五（6月14日）承认其中三项，剩余一项交由法官在下判时纳入考量。

受害人现年13岁，为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息。

根据案情，被告是一名私召车司机，与妻子离婚后获得儿子监管权，因此儿子与他同住。被告禁止儿子再与前妻有任何联系。

为了惩罚儿子撒谎、不做功课，以及不守信用，如与母亲保持联系等，被告在2022年1月至12月期间，至少三次使用铁链和锁头把儿子锁在厕所内两至五个小时。

被告会用铁链缠绕儿子的脚踝或手腕，再绑在厕所的铁栏杆上。为避免儿子挣扎时皮肤与铁链摩擦而疼痛，他会在铁链上绕上水管。

把儿子锁在厕所后，被告会在厕所的架子上放一些水和食物，然后到卧室睡觉或外出，把儿子独自留在家中。

另外，2022年11月30日，当被告发现儿子与母亲通过短信联系时，怒上心头，掌掴儿子左脸，导致后者的左耳外伤性耳膜破裂，感到疼痛。

被告掌掴儿子后仍不停手，接着拿起一旁的水管，打向儿子的手臂、背部和左侧大腿，儿子身上因此蒙受多处瘀伤。

受害人的母亲之后带他到竹脚妇幼医院看诊。2022年12月4日，全国防暴求助热线人员向警方报案，指受害人遭受父亲虐待，才揭发此案。

控方指出，被告作为父亲，把受害人锁在厕所后去睡觉或离开单位，让孩子陷入危险的处境。若有任何紧急情况如火患发生，受害人可能无法及时逃生，因此要求法官判他坐牢28个月至31个月。

法官下判时说，被告的行为残忍且毫无必要，对孩子造成了伤害。这已超过管教的范围，并构成刑事罪，必须判处监禁，因此判他坐牢两年。