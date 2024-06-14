执法与其他事务法令生效 以提高内政团队运作效率

我国国会今年4月2日三读通过了执法与其他事务法案，其中部分条文将于本月17日生效。新法令旨在加强对诈骗行为的打击力度、提高内政团队的运作效率，以及促进和保障黄丝带新加坡的运作。

内政部星期五（6月14日）发文告说，新修订的杂项（公共秩序和滋扰）法令在传播虚假信息相关的第14D节条例加入免责条款，以达到维护公共秩序、公共安全和国家安全，以及预防、调查或提控犯罪行为的目的。新法令生效后，进行防诈和防范网络罪案演习时发送钓鱼信息是合法的。

目前，如果有人举报“不可逮捕罪行”（non-arrestable offence），警方须进行调查，或将举报转交推事或社区调解中心的调解员处理，但在某些情况下，这可能导致公共资源没获得妥善利用。

新法令允许警方，在有理由相信案件不严重或没足够理由跟进案件的情况下，可以不必对不可逮捕罪行采取进一步行动，这可确保公共资源得到更好利用。类似规定已适用于可逮捕罪行。

另一修改是关于刑事诉讼法。现有法令授权警察（不包括内政部其他执法机构的执法人员）准予被捕者申请保释或缴交个人保证金， 因此中央肃毒局、移民与关卡局或赌博管制局逮捕的人必须被带到警察局，才可获得保释。

新法令将加强管理逮捕者和降低押送被捕者到警局的操作风险，包括允许赌博监管局和移民与关卡局人员为所逮捕者处理保释或个人保证金的申请，以及授权执法当局，把抵触国民登记法令和护照法令者扣押在移民与关卡局大厦、大士关卡和兀兰关卡等移民办事处。

此外，《新加坡复员技训企业管理局法令》也修订了，取消了对黄丝带新加坡（YRSG）行政人员事务的附属立法要求，让黄丝带新加坡在员工管理和纪律事项上有更大的灵活性。

法令修订后也授权黄丝带新加坡独家使用黄丝带和与使命相关计划的标志，以确保标志不被滥用；恶意滥用此标志者将面对刑事惩处。

至于将在今年较后时间才生效的其他修正条文，包括列入新罪行以遏制本地SIM卡被滥用、赋予警方更大权力可逮捕对警员和他人构成安全威胁者，以及允许中央肃毒局人员为所逮捕的人处理保释或个人保证金申请。