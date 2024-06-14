假意售卖加密货币骗受害人交30万元 男子判监16个月

与一人串谋假意帮受害人购买加密货币，骗取对方30万元现金，获得四成赃款的男子利用部分款项还债，并把余款藏在家中，被判坐牢16个月。

被告许友明（37岁）面对一项欺骗控状，他星期五（6月14日）在国家法院认罪。

被告与共犯通过网络群组认识受害者

根据案情，被告与共犯潘志强因加密货币结为朋友，而受害人则是一名27岁本地男子。

2020年左右，受害人开始接触加密货币，并在Telegram上加入一个名为Crypto SG OTC的群组。成员会在群内分享他有兴趣购买的加密货币，其他人可以私信这名成员，自行完成交易。

2020年至2021年5月23日期间，受害人通过群组结识潘志强，并在这期间至少10次向潘志强购买加密货币。通常情况下，两人在商讨好汇率后，受害人会亲自与潘志强或被告见面，把现金交给对方。对方收到现金后，再把加密货币转入受害人的电子钱包。

潘志强后来萌生歹念，想要骗走受害人购买加密货币的钱，并邀请被告加入这项计划，被告听后同意。

2021年5月24日，受害人在群组内发送信息，指有兴趣以30万元购买泰达币（USDT）。潘志强看见后私信受害人，答应以1.358新元兑换1泰达币的汇率，售卖泰达币给后者。

潘志强接着指示被告在中午约12时15分，到黄金坊的德士站取钱。被告取得30万元现金后，与潘志强在莱佛士购物廊一带见面。潘志强和被告同意六四分成，两人分赃时还特意避开电眼。

潘志强在下午致电受害人指被告拿了钱后失联，因此无法如约把加密货币给他。受害人随后向警方报案。

警方已追回8万5000元赃款

潘志强把骗来的18万元用于购买泰达币，为掩盖罪行，还先把这笔钱转到不同的加密货币钱包，最后才转入自己的钱包。

被告用其中3万5000元还债后，给自己的兄弟5000元，再把剩余的8万元藏在家中。警方后来追回8万5000元。

控方指出，被告与潘志强有预谋干案，当局起获的8万5000元已归还受害人，但被告并未偿还其余的3万5000元，因此要求法官判他坐牢16个月至20个月。

被告求情时说，他已意识到错误，期间配合警方的调查，恳请法官轻判。

潘志强手上价值18万元的泰达币已被冻结，兑现的手续仍在进行，以归还受害人。（人名译音）