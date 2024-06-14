吞咽食物导致哽噎 两医院年均各处理逾200起

吃了麻辣香锅和罗惹后，26岁女食客突然感觉有异物卡在喉咙，手指抠不出，灌水也没用，最后到医院挂急诊，从喉咙取出一根豆芽。她事后拍视频绘述经过，上传社交媒体引起关注。

吞咽食物导致哽噎的情况在本地并不罕见，根据邱德拔医院和新加坡中央医院提供的数据，这两家医院每年就处理超过200起喉咙卡异物的事件。

对于喉咙卡物或哽噎到急症室求助的情况，邱德拔医院急诊部顾问医生刘泋伶答复《联合早报》时说，邱德拔医院过去三年共接到700起喉咙卡物事件，单在2022年就有大约300起。

刘泋伶透露，在他们处理的事件中，最常卡喉咙的异物有鱼骨、鸡骨、鱼丸、热狗、大块水果等，比较不常见异物则包含饭粒。

新加坡中央医院紧急医学高级顾问医生蔡思荣说，中央医院平均每周接到四起同类事件。

蔡思荣说，从坚果、冰块、葡萄、小面包等较硬的食物，到蔬菜、软糖，乃至糯米等较软较小的食物，都有可能造成哽噎。

他说，异物之所以会卡在喉咙，一般是因为咀嚼不透、吃得太快，或者边说话或大笑边吃东西，吞咽有困难或患有神经系统疾病等人也会较常发生这类情况。

刘泋伶说，食物卡喉咙时会阻塞呼吸道，轻微的话会导致咳嗽，旁人可鼓励患者把异物咳出。

“假使哽噎严重阻塞呼吸道，患者没法说话、咳嗽和呼吸时，旁人应当马上呼叫救护车，并用手掌拍打患者背部五次，接着进行海姆立克急救法（Heimlich Maneuver）五次，两者交替进行直到患者不再哽噎。

所谓的“海姆立克急救法”，就是站在患者身后，以熊抱的方式手握拳头放在患者腹部，重复往内和往上按压腹部。

孕妇或肥胖的人不宜采用海姆立克急救法

不过，蔡思荣提醒，孕妇或肥胖的人不宜采用海姆立克急救法，但可以改以胸部推力的方式急救。

除此之外，公众也要避免盲目地尝试用手指去抠卡在喉咙里的食物，因为这可能会将食物推入喉咙深处。

刘泋伶说，骨头卡在喉咙时，患者千万不要尝试自己取出，因为可能导致喉咙受伤。“如果食物卡在喉咙无法清除，请立即就医。应放慢吃饭的速度，慢慢咀嚼，不要大口吞咽以免噎着。”

被食物噎死的情况时有耳闻，本地也曾发生这类意外。

2018年，一名67岁男子在拔掉三颗牙后进食噎死；2017年，一名70岁妇人在熟食中心吃油鸡面不幸噎死，同年还有一名65岁年长者在跌倒入院期间吃西瓜噎死；2016年，一名74岁妇人躺着吃糯米糍时不慎噎死。