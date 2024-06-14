新中民航局8月在北京联办第二届亚太航空安全研讨会

航空旅行需求持续强劲增长，亚太地区约450名政府与行业领袖将聚首北京，探讨航空安全课题。

新加坡民航局星期五（6月14日）发文告说，会和飞行安全基金（Flight Safety Foundation）与中国民航局合作，于8月13日至15日在中国北京共同举办第二届亚太航空安全研讨会（Asia-Pacific Summit for Aviation Safety）。

届时，预计有超过450名亚太地区的政府和行业领袖出席此次研讨会。与会者将讨论与航空安全相关的挑战，以及提升航空安全的措施。

本届研讨会的主题是“塑造安全卓越：以人为本的方法”，强调飞行员、空中交通管制员、维修工程师、地面服务人员等所发挥的核心作用，以及人的因素在航空安全中的重要性。为期三天的研讨会将探讨如何通过以人为本的方法，使个人和组织积极应对安全挑战，从而实现更加可持续、更有影响力和更有效的安全成果。

本届研讨会的主旨演讲嘉宾包括国际民航组织（ICAO）秘书长萨拉萨尔（Juan Carlos Salazar）、中国民航局局长宋志勇，以及菲律宾航空公司总裁兼首席运营长吴史丹利（Stanley Ng）。主要座谈讨论题目包括：通过以人为本的方法促进积极的安全文化、提高跑道安全中的人为表现、安全地采用人工智能和自动化，以及管理航空专业人员的心理健康和福祉。