银行户头被滥用接收逾140万元赃款 两名公司董事认罪

为协助顾客在本地设立公司，男子找朋友帮忙，让后者成为两家公司的受委董事，岂料公司户头后来被用来接收超过140万元赃款。男子过后被控，朋友也因未履行董事的监督职责，导致户头被滥用而惹上官司。

两名被告是伊尚（34岁）和坎济班（36岁），两人于星期五（6月14日）在庭上分别承认两项和一项抵触公司法的罪名。案展7月9日下判。

案情显示，伊尚事发时任职于Avatars和Karmic Circle，他也是公司董事。这两家公司主要负责协助外国人在新加坡设立公司。

2017年，伊尚得知朋友坎济班失业，于是推荐后者到自己的公司上班，成为几家公司的新加坡籍董事。坎济班同意帮忙，收取每月500元的薪资。

根据新加坡公司法，外籍人士要在本地成立公司，必须找至少一名新加坡人当董事。

庭上透露，在2019年，名为拉胡的印度籍男子找上伊尚，表示要在新加坡注册公司，得找一名本地籍董事。

伊尚向拉胡索取资料，但没有进行详细的背景调查，随后就为对方开设一家科技顾问公司Quartz Resources（简称QR），收取6000元酬劳。

伊尚随后要求坎济班成为QR的受委董事，但表明后者无需管理公司业务。坎济班同意伊尚的安排，并同拉胡担任QR的董事。QR后来开设银行户头，但坎济班并没有户头权限。

从2020年4月至7月，在坎济班担任董事期间，QR的银行户头就接收了大约387万美元（约523万新元），其中约58万美元（约79万新元）是赃款。

落入国外和本地其他公司户头赃款 至今未被起获

调查显示，赃款源自五名来自美国的受害者。他们早前落入冒充官员骗局，被指示将钱汇到QR的银行户头。这些赃款随后被转入到国外和本地的其他公司户头，至今未被起获。

庭上披露，除了QR的户头接收赃款，坎济班担任董事的另一家公司的户头也被查出用来接收赃款。

根据法庭文件，2019年12月，在另一名印度籍男子的委托下，伊尚就为对方设立一家贸易公司Kiora Worldwide（简称KW），事后同样安排坎济班成为该公司的受委董事。

KW的银行户头在接下来的四个月里就接收超过逾150万美元（约202万新元），其中约48万美元（约65万新元）是赃款，同样来自落入冒充官员骗局的美国受害者。

KW银行户头里的款项过后被转走，该笔赃款至今未被起获。