新手妈妈通过社区护理服务改善女儿挑食问题

女儿挑食的问题，让新手妈妈忧心不已，她们最终通过淡滨尼天地家庭援助站获得社区护理服务，成功改善了女儿的饮食习惯。

新手妈妈闫月梅（35岁，护士）接受媒体访问时说，由于四岁女儿赵天晴的身型比同龄人娇小，她非常担心女儿是否因为挑食问题导致发育迟缓。

后来她通过朋友介绍，今年2月到淡滨尼天地家庭援助站报名接受社区护理服务，几天后便有社区护士为她的女儿进行评估。

闫月梅说：“他们为我的女儿进行了非常专业的评估，并向我保证女儿没有发育迟缓的问题，大大缓解了我的焦虑。

“他们也提供了好些实用的建议，例如教我如何以利用食物的颜色等促进食欲的方式来准备食物，并建议让我的女儿参与准备食物的过程。我发现通过这种方式，女儿更愿意尝试新的食物，真正地改善了她的挑食问题。”

中国新移民：特别感谢提供社区护理服务 像是有了后盾

她透露，由于夫妻两人都是来自中国的新移民，在成为父母的道路上，身边没有亲友可以依靠，因此特别感谢援助站所提供的社区护理服务。

“因为家人都在海外，所以当我们遇到不确定的事情时，不知道应该找谁。但有了他们的支持，我觉得有了后盾，有人在背后支持我们。”

根据新加坡保健集团星期五（6月14日）发布的文告，居民可以就一系列妇女和儿童健康问题，例如孕前健康咨询和针对儿童的口腔健康检查，到淡滨尼天地家庭援助站向社区护士预约。

符合条件的本地公民和永久居民在利用有关的社区护理服务时，可获得政府的全额津贴。

在淡滨尼天地家庭援助站服务的社区护士韩天雨（39岁）受访时说：“许多父母会担心子女的发育进展，因此我们（社区护士）会为孩童进行评估，检查他们的发育情况和口腔健康。”

儿童口腔卫生是援助站热门服务

据她的个人经验，为六岁以下儿童提供口腔健康检查，并建议家长如何管理儿童的口腔卫生，是该援助站热门的服务。

此外，她们也为有需要的家庭提供健康指导和生活方式咨询，包括为超重儿童的家庭分享有关健康生活的建议。

“在辅导过程中，我们会与家长分享一些实用技巧。我们着重于四个领域，即饮食、体育活动、屏幕时间和睡眠卫生……我们的目标不是让孩子减肥，而是让他们健康成长。”