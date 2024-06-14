【茶水间三问】新加坡足球门将、30亿元洗钱案、公积金受益人

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）新加坡门将哈山，红得莫名其妙？

新加坡足球门将哈山·桑尼（Hassan Sunny）在世界杯预选赛对阵泰国时的出色表现，间接帮助同组的中国男足“起死回生”入围18强。在这场比赛中，泰国队全场射正13次，哈山共作出11次扑救。最终泰国队以3比1击败新加坡队。由于泰国队需以三球之差击败新加坡队才能晋级18强，所以哈山当晚的顽强防守间接帮助同组的中国队晋级。哈山因此在中国互联网爆红，他所经营的椰浆饭摊更引来不少中国球迷前往光顾打卡。

2）新加坡30亿元洗钱案真的落幕了吗？

30亿元洗钱案被告之一苏剑锋在6月10号被判坐牢17个月，这也意味着涉及这起案件的10名被告，全部都已经被治罪。10名被告被充公资产总值约9亿元，警方也将继续追查其余已离开新加坡的17名涉案人。经过这次的洗钱案后，当局也采取一系列措施，包括成立跨部门委员会，检讨目前的反洗黑钱制度和条例。新加坡金融管理局也从今年4月起加强付款服务活动的管制。

3）非亲非故也能是公积金受益人？

在西班牙遇害的本地女建筑师方迪柔在遇害前几个月竟然提名涉嫌杀害她的王章毅为唯一公积金受益人引起关注。没有血缘关系也能成为公积金受益人吗？其实只要是自己信得过的人，就算是朋友，也能成为受益人。根据媒体报道，方迪柔是在去年10月4日亲自到公积金局的服务中心提名王章毅为受益人。因为案情在调查中，公积金局已向方迪柔的家人保证，在西班牙法庭结案之前，当局不会发放她的公积金存款。

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