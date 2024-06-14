骗朋友钱失信公款等 27岁男子判监21个月

为了有钱去赌博，男子竟假冒交易经纪人，以协助友人提取投资本金为由，诱导对方交出约8万7000元。男子还为了偿还赌债，失信就职旅游公司逾2万元，也曾以出售电竞比赛门票为诱饵欺骗他人，最后被判坐牢21个月。

被告蔡大卫（译音，27岁）承认一项失信和两项欺诈罪名，法官将另一项失信和一项欺诈罪纳入考量后，星期五（6月14日）在国家法院下判。

案情显示，2022年8月，被告开始设下投资骗局，向一名友人介绍多个投资机会。友人因不想错失赚钱机会，同意投资，事后向被告转账一笔数目。不过，被告拿了钱后没有投资，而是挪用了这笔款项。

同年12月，被告又萌生歪念，想要骗取友人的钱来赌博。他于是告诉友人，称后者的投资户头被冻结，要求对方联系一名交易经纪人，以协助取出户头里的投资金。

友人信以为真，随后联系上该名经纪人，但不知经纪人其实是被告假扮。

“经纪人”谎称能协助友人取回投资本金，但要对方支付一些费用。友人不疑有诈，2022年12月至2023年1月间先后25次支付“经纪人”共8万7655元。

被告事后将钱全花在赌博上，友人最后发现被骗，2023年2月报警。

私吞旅行社顾客付款还赌债

除了欺骗友人，被告也为了偿还赌债，2019年间在一家旅游公司工作时失信顾客的款项。

被告当时是Holiday Tour & Travel的旅游顾问，未授权接收顾客的款项。不过，他以能为顾客提供优惠为由，要求顾客付款。被告在两个月内从六名顾客收取2万2400元，全用来偿还赌债。

旅游公司接获顾客通报后展开内部调查，被告在2019年10月被革职。

庭上披露，被告也曾以出售电竞游戏Dota的比赛门票为诱饵，欺骗五名受害者至少2万零830元。

根据法庭文件，被告承认的上述三项控状共涉及13万零885元。