从食物到塑料 国大医院多管齐下助环保

既要减少食物浪费，又要确保餐食营养均衡，新加坡国立大学医院今年1月起，正式将普通病人餐内的180克米饭减少到150克。结合去年六个月的试行期，在一年内省下了近2000公斤大米。

国大医学组织集团接待部的职工陈佳宇（30岁）告诉记者，他和同事注意到之前的病人餐份量太大，很多人吃不完，造成了巨大的浪费。因此他们想尝试在确保餐食营养均衡的前提下减少米饭的份量。

透过营养师的指导，院方最终决定将普通病人每餐的米饭份量减少30克。对于有特殊饮食需求的病人则不做调整，并且提示病人如果米饭不够的话可以随时要求加量。

环保项目牵头人、国大医院助理营运总监李汶津说，这项计划正式推行以来，还没有病人投诉不够吃、要求添加米饭。

“我们每个月都会做餐食满意度调查，超过80%的受访者都认为现在的份量刚刚好，总体的满意度更是高达90%。”

减少餐食份量与其他六个项目于星期五（6月14日）一同获颁国大医院关爱地球奖，这个奖项是国大医院2024年环保日的系列活动之一，这也是第二届国大医院环保日。

国大医院运营总监冼小萍介绍院方的三项改进工作，即通过以电子账单取代纸质账单等方式，相比三年前节约210万张A4纸；通过减少空调和电灯的使用等措施，在过去一年里省下了32万元电费。此外，与去年相比，医院少产生了250吨废物。

院方还宣布了他们的环保承诺，即到2030年底，通过全医院一系列可持续举措，将所产生的废物减少60%。

国大医院推出许多环保新举措，如药房不再提供小塑料袋，如需要大塑料袋则须付费，鼓励公众自携环保袋，此举预估每年可以减少48万个小塑料袋的使用。（陈斌勤摄）

为了达成这一目标，国大医院推出更多新环保举措，如药房不再提供小塑料袋，如需要大塑料袋则须付费，此举预估每年可以减少48万个小塑料袋的使用；设立厨余处理器，分开食物垃圾与一般废物，将食物废料置入消化器，与有机酶一同消化，每月可少焚烧11吨至15吨食物垃圾，减少碳排放等。

国大医院也增设新的环保回收处，并且在一旁安装了洗手盆，方便使用者清洗后再将废物投入。（陈斌勤摄）

院方也积极邀请公众参与环保工作，如建设院区花园，让医院职工和病人都可以在此种下植物，投入园艺活动，亲自为环保做贡献。此外还另设新的回收处，方便大家分类回收垃圾。

李汶津说：“整个院区的环保倡议，不仅涉及医院的员工，也涉及我们的病人和零售租户。希望会有更多的人有环保理念，投入环保活动，共创可持续发展的未来。”