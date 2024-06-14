义顺过去50年建8万组屋单位 居民增至20万

1982年到新加坡打工，陈文清两年后标下忠邦一间店铺卖起家具，在此成家立业已有40年。这名资深义顺居民见证周围从“鸟不生蛋的地方”发展成完善的市镇，期间也和那一带的近邻建立了深厚的感情。

现年60岁的陈文清受访时，追忆1980年代的义顺。他指出，当时那一带还是发展中的新镇，且地点较偏远，很少人愿意住在那里。但也正因为如此，他和几名亲戚1984年得以标下义顺5道第103座组屋的一间店铺，开始经营家具装修店。为了方便打理生意，他和家人就住在店铺楼上，一住就是好多年。

“当时每个月的租金5000元，压力蛮大。幸亏，我们赶上了义顺的发展，90年代地铁通车后有更多人搬到这里，最忙的时候从早上一直做到凌晨两点！”

建屋发展局星期五（6月14日）发布文告，介绍义顺市镇的演变。回顾历史，义顺原是种植园和农产地，出产过黄梨、橡胶、牲畜和鱼等。在1976年义顺新镇计划下，那一带开始发展成为北部的首个组屋区之一，位于义顺5道第101座组屋的第一批单位隔年推出。

忠邦城在1977年推出第一批组屋，也是本地第一个结合住屋和商店等设施的邻里。（李冠卫摄）

配合组屋的建设，有关当局在70年代和80年代在义顺发展忠邦邻里设施，增添商店、超市和食肆等，为居民生活提供便利。陈文清所经营的成发家具装修店就是这样入驻，形成本地最早的邻里区之一。他回忆说：“当时这里卖什么的店都有，蔬菜水果、家电、脚踏车等样样齐全，非常热闹。”

义顺在1980年代大兴土木，迅速发展。（建屋局提供）

义顺在随后的20多年里也增设交通设施，包括1987年投入运作的义顺巴士转换站以及1989年通车的卡迪和义顺地铁站。区内义顺环路周围的马路网络也逐渐完善，居民来往全岛更方便。

忠邦城综合发展项目 料2027年竣工

此外，义顺市镇内也逐渐增设购物中心、公园和邱德拔医院等设施。忠邦城最新打造集民众俱乐部、小贩中心、体育和餐饮设施于一体的综合发展项目，预计2027年竣工。

忠邦城在2016年披上彩色新装，帮助区内患有失智症的年长者更好地认路。（李冠卫摄）

文告指出，随着义顺的发展，区内有越来越多在那里住了几十年的年长居民。为帮助他们更好地在邻里走动，义顺忠邦城和卡迪中心的组屋2016年陆续披上“新装”，用鲜艳色彩和农业图像作为路标。这也让义顺成为本地首个亲失智症市镇。

义顺虽老但不旧，目前共有20万个居民和8万个组屋单位，其中不少单位在家居改进计划（Home Improvement Programme）下得以翻新，周围邻里也通过邻区翻新计划（Neighbourhood Renewal Programme）增添更多公共设施。陈文清和妻子组建家庭后，搬出了店铺，在周围的组屋落脚。“如今周围什么设施都有，近年更是新建了很多有盖走道，让居民不用日晒雨淋。”

当局近日推出真查鲁新住宅区发展蓝图

区内这些年来也推出不少新的预购组屋项目，如Aranda Breeze @ Yishun。建屋局说，截至5月底，有5500个预购组屋单位正在兴建中。当局近日也推出真查鲁（Chencharu）新住宅区的发展蓝图，到了2040年，那里将提供至少8000个组屋单位。

陈文清的大女儿陈馨慈（30岁，财务顾问）从小在义顺长大，如今也打算和男友申购真查鲁的预购组屋。“义顺不仅设施很齐全，也承载了我很多宝贵的回忆。真查鲁离我父母的家非常近，如果住在那里会很方便。”

近50年来，义顺从乡村发展成为现代市镇，仍保留许多具有历史价值的角落，如忠邦城入口处的耕田农夫雕像，以及义顺公园内从上世纪成长至今，枝繁叶茂的树木。

对许多人来说，义顺也是非常具有色彩的市镇，发生过不少轶事。建屋局说，在策划新住宅区时，会采纳新的规划概念和设计点子，以打造具有深厚和特殊身份的市镇，增进居民的归属感。