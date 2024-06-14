私宅非法改装成客工宿舍 男子罚款60万元历来最高

一名男子把三个私人住宅单位充作非法宿舍，被罚款60万元。这是同类违例行为被判处的最高罚款额。

市区重建局星期五（6月14日）发出的文告指出，触犯规划法令（Planning Act）的男子为72岁的陈福庆（译音，Tan Hock Keng）。他面对三项控状，认罪后于5月30日被判每项控状罚款20万元，总共为60万元。

控状中的其中一个单位在实龙岗路上段1012号店屋的三楼；另外两个单位则同在芽笼22巷32号的低层楼房内，位于二楼和三楼。

此外，陈福庆还涉嫌把另外八个私宅单位当宿舍出租。控方只以三项控状提控他，余项交由法官下判时一并考虑。

据《联合早报》了解，人力部在接获通报后，分别于2017年12月15日和2018年3月13日，突击实龙岗路上段和芽笼22巷的住宅单位。

单位被分隔为15小房间住15客工

法庭文件显示，实龙岗路上段的单位被分隔为15个小房间，当时住了15名客工。芽笼22巷的两个单位被突击时，分别住了16名和17名客工。

控状中的其中两个涉案私宅单位，同在芽笼22巷32号的低层楼房内。（蔡家增摄）

这三个单位充作宿舍约有两年，环境都非常脏乱，其中一个单位内还有臭虫。单人房的每月租金为约500元，双人房的月租则是约550元。

进一步调查显示，陈福庆于2016年至2018年之间，还把另外八个坐落于马里士他路、实龙岗路上段和芽笼22巷的私宅单位改装为宿舍出租，每个单位住了七个至23个没有关系的人。

这11个单位由两家公司Lerida Pte Ltd和Ferlingo Pte Ltd拥有。案发时，两家公司的董事为陈福庆的家人，而他则是Lerida Pte Ltd的主要股东。

根据市建局条例，私宅单位最多只能同时住有六个互无关系的人。私宅的屋主若向市建局申请到暂时放宽规则，就能让最多八个没有关系的人同住，所有住户必须连续居住至少三个月；屋主也必须确保房子不被租户用来进行未经准许的活动。

屋主接到当局执法通知书却继续违例

陈福庆在接受调查期间，承认知道市建局的条例，却依然非法把私宅单位改装为宿舍。此前，他因为涉嫌把其他私宅单位用来当宿舍，已经接到当局的执法通知书，但他仍然继续违例。

由于违例行为严重，市建局于2021年11月把陈福庆控上法庭。根据规划法令，法庭可判处违例者罚款最高20万元，或监禁最长12个月，或两者兼施。

市建局署长（发展管制）陈最明说，非法宿舍不只会影响邻里，也会影响到住户，而这些住户可能来自较弱势的群体，容易遭剥削。市建局将继续严厉执法，对付那些违反市建局条例的业主、租户和房地产经纪等。