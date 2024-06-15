哈芝节长周末加上学校假期 两关卡逾51万人次通关刷新纪录

学校假期碰上哈芝节长周末，兀兰和大士关卡的交通料持续拥堵，星期四（6月13日）一天就已有超过51万人次越堤通关，刷新单日最高通关人次纪录。

单日陆路关卡通关人数之前一次创新高，是在3月28日耶稣受难日长周末前夕，当天有51万人次经由两个陆路关卡通关。

移民与关卡局星期五（14日）上午10时24分在脸书发文公布上述数据。由于哈芝节公假是在下星期一（17日），这个长周末假期的关卡交通预计十分繁忙，马来西亚关卡料出现出境车龙回堵的情况。

移民局提醒旅客，应预留额外的通关等候时间，并促请旅客遵守交通规则和配合执法人员的指示。旅客也可关注移民局脸书专页，查看最新交通情况。

根据手机应用Checkpoint.sg的路况，截至星期五晚上10时，从兀兰关卡进入新山的通关时间估计为70分钟至105分钟。从大士关卡进入新山的通关时间，估计是40分钟至60分钟。

星期五（6月14日）傍晚6时30分，新柔长堤开始涌现人潮和不少车辆。（卓祾祎摄）

学生李佳（24岁）与两名家人开车到新山游玩，在汽车通道使用QR码系统通关，花了20分钟出境。“原以为节假日会很堵，但幸运的是关卡人员加开柜台办理手续，缓和了堵车的情况。整体约一个小时就到新山。”

趁着长周末来临越堤探亲的方绍锗（23岁，室内设计师）在傍晚下班后，经由兀兰关卡出境。“听说昨天（13日）出境人潮汹涌，今天整体上还好，但下星期一晚上应该会拥堵。”

薇薇安（25岁，学生）说，通往兀兰关卡出境大厅在傍晚5时涌现人潮，人龙一度排上阶梯处，频频出现插队和推搡的情况。“我们花了20分钟才成功上巴士到新山关卡，总共不到一小时就通关。”

客户经理陈慧敏（39岁）与朋友约好星期六清晨一起乘坐长途巴士，到云顶游玩。“刚好学校假期有空，已经有心理准备会花上更多时间通关，但不太担心。”

移民局早前提供的数据显示，耶稣受难日长周末前后五天，有近230万人次通过陆路关卡出入境，日均超过45万5000人次，比去年同期增加近三成。当时车辆从马国回堵到新加坡，驾车出境者的等候时间长达三小时。

移民局鼓励开车或乘车入境的旅客，使用扫描QR码的方式出入境。数据显示，从3月28日至5月31日，有超过560万人次选用这套新通关措施，占这期间乘车旅客总数的66%。