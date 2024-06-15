母子健康支援策略行动计划 48项举措已落实过半

卫生部的母子健康支援策略行动计划报告正式出炉，为促进孩童及家庭健康，并助孩子充分发挥潜能，共提出48项举措，其中过半已推出，其余将在未来两年内逐步落实。

卫生部推出母婴服务模式 全岛设立家庭援助站

根据当局星期五（6月14日）公布的报告，这些举措之一是在综合诊疗所推出母婴服务模式，让母亲和孩子能够同时获得医疗保健服务，例如孩子在接种常规疫苗的同时，母亲也可以接受哺乳支援服务和产后抑郁症筛查，以确保母子都健康。我国26个综合诊疗所中，已有19个采用这个服务模式。

另一举措是在全岛各区设立家庭援助站（Family Nexus）。这个一站式的综合家庭支持项目，将各种健康与社会服务汇集在同个屋檐下，方便社区内的年轻家庭获得更全面的支持。

榜鹅家庭援助站今年1月率先正式启用后，淡滨尼天地家庭援助站（简称FamNex@OTH）于星期五也正式启用。全岛目前有四个家庭援助站，另两个设在蔡厝港综合诊疗所和三巴旺综合诊疗所。

与社区机构合作 同办活动共享资源

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在淡滨尼援助站的启动仪式上致辞时说，这个站点有别于其他，它设在社区内，除了可方便家庭获得服务，还可更容易与其他社区合作伙伴一起推出更多服务项目，例如与国家图书馆联办讲座和活动等。

马善高说，淡滨尼天地家庭援助站也是首个让其他合作伙伴共用设施以提供服务的站点。例如，新保集团的社区护士和保健协调员与关怀机构（Care Corner）合作，在这里为家庭提供更好的支持，满足他们的需求。

新保集团副总裁（区域医疗） 李建恩教授致辞时说，淡滨尼天地家庭援助站于2022年11月投入试运行，截至今年4月，社区护理服务共接获了超过300个转诊，惠及204个居民。接下来，公众还可以参与一系列凝聚家庭理事会的婚姻与育儿项目，另有为家庭举办和提供的讲座、研讨会、活动和资源等。

卫生部2021年1月成立跨部门母子健康工作小组，针对夫妇在孕前阶段到孩子成长至18岁这段期间制定计划，协助每个孩子充分发展以达到潜力的极限。马善高是这个跨部门工作小组的主席。

跨领域合作已有成效

他说，工作小组已完成了母子健康策略与行动计划，正式报告星期五已放上卫生部网站。报告包含三个重点、九项建议和48项举措，其中28项举措已经实施，并开始见到成效。

母子健康工作小组成员之一、国大杨潞龄医学院小儿科系客座副教授张尚琪受访时说，这份报告是不同领域和机构之间交流与合作的结晶。这显示，政府机构以及卫生和教育领域能够在共同关切的问题上展开合作，为我国找出具有影响力和有意义的解决方案。

张尚琪也是国立大学医院邱德拔—国立大学儿童医疗中心小儿发育与行为科主任兼高级顾问医生。她说，工作小组发现的许多问题都是本地特有的，因此通过研究和数据收集，制定了一项“源于新加坡，用于新加坡”的行动计划，希望能够提升本地妇孺的福祉。